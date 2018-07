In Versilia aumenta la 14esima per i pensionati: l’appello di CIA e verificare i requisiti

VERSILIA – Aumenta la quattordicesima per i pensionati, l’appello di ANP Cia –Associazione Nazionale Pensionati: “verificate sempre i vostri requisiti per non perdere questa occasione”. Sono stati infatti oltre 3 milioni i pensionati che nel mese di luglio si sono visti erogare dall’INPS la quattordicesima con un importo maggiorato grazie all’aumento dei limiti di reddito ma gli aventi diritti potrebbero essere molti di più, da qui l’invito di ANP Cia e del patronato INAC.

<<Pur essendo una prestazione erogabile d’ufficio – spiega Giovanna Landi Presidente ANP Cia Toscana Nord – esistono ancora diversi casi di pensionati a cui non è stato erogato nulla in quanto l’INPS non è in possesso dei dati reddituali aggiornati, in questi casi è possibile presentarsi presso i nostri uffici del patronato INAC per presentare domanda di ricostruzione reddituale, il servizio è gratuito. La mancanza di informazione in alcuni casi rischia di vanificare quello che è stato un successo ottenuto dall’associazione pensionati della Cia>> – conclude la presidente ANP Cia Toscana Nord.

Ecco i requisiti:

i pensionati che hanno compito 64 anni di età e che percepiscono una pensione derivante da attività lavorativa, se non superano un certo limite di reddito (nel 2018 € 13192,92) possono percepire una somma aggiuntiva erogata nel mese di luglio denominata quattordicesima. L’importo non corrisponde a una mensilità intera di pensione e varia a seconda del numero di contributi da cui è costituita la pensione. La legge di stabilità del 2017 prevede un aumento dell’importo per chi già percepiva la quattordicesima, e un importo più basso per coloro che sono nella fascia di reddito tra € 9786,86 e € 13049,15. Conta solo il reddito personale ma si considerano anche tutti i redditi esenti con l’esclusione delle indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, le indennità dei ciechi parziali e di comunicazione previste per i sordomuti.