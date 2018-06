In stato di agitazione i lavoratori di Lucca Holding: ‘Se non ci sono soldi per il premio di produzione, ci sono per l’acquisizione Gesam?’

LUCCA – In data odierna i lavorati della Lucca Holding Servizi SRL riuniti in

assemblea hanno votato lo stato di agitazione. Tale decisione, presa in un momento particolare ed estremamente delicato per l’azienda che è protagonista dell’imminente acquisizione di un ramo di Gesam Spa, è dovuta al fatto che in fase di costruzione di contratto integrativo i lavoratori sono rimasti spiazzati e preoccupati dalle diverse posizioni assunte dall’azienda.

«E’ bene ricordare – sottolinea Simone Pialli funzionario della Fisascat Cisl – che ad oggi i lavoratori sono sprovvisti persino di buoni pasto e che l’azienda trincerandosi dietro a delle presunte ristrettezze economiche si dichiara nell’impossibilità di sottoscrivere qualsiasi accordo integrativo che preveda l’erogazione di un premio di risultato».

«A questo punto – continua il sindacalista – non riesco a capire come un’azienda

che non ha risorse sufficienti per strutturare un premio di risultato possa

andare incontro ad una operazione come quella dell’acquisizione di ramo

d’azienda dei cimiteriali Gesam. E’ questa sensazione di incertezza sulla sostenibilità economica dell’operazione a preoccupare non poco i lavoratori della Lucca Holding Servizi sulla solidità futura del loro posto di lavoro».