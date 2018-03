In scena a San Girolamo il delicato e coinvolgente “Luce” di Aline Nari

LUCCA – Il cartellone del Teatro Ragazzi si arricchisce di un nuovo, delicato e coinvolgente spettacolo, LUCE di Aline Nari/ALDES, in scena al Teatro San Girolamo mercoledì 14 marzo alle ore 14.45 e giovedì 15 marzo alle ore 18. Adatto a bambini e famiglie, LUCE unisce la danza, la parola, l’animazione grafica e i giochi con diverse sorgenti luminose, facendone strumenti per coltivare il cercatore di domande, il filosofo, che è in ogni bambino. «Ci sono domande – scrive Aline Nari, autrice ALDES – senza età. Domande che cominci a porti fin da bambino e che poi si ripropongono nell’età adulta, segnando ogni volta un passaggio di crescita. Sono domande che arrivano quando meno le si aspetta, una alla volta o tutte insieme. Per alcune la soluzione è da qualche parte, altre sembrano senza risposta.»

Alla fine di ogni spettacolo, gli spettatori potranno contribuire all’installazione performativa Un cielo di domande legata al tema dello spettacolo: in un rituale intimo e silenzioso, ognuno potrà infatti scrivere su un cartoncino la propria domanda, affidarla a un simbolico cielo di piccole luci (diviso in tre sezioni per domande con una risposta certa, possibile o impossibile) e ritrovare le tracce lasciate dagli spettatori che lo hanno preceduto.

Aline Nari, ideatrice e autrice dello spettacolo LUCE, lavora come coreografa e danzatrice nell’ambito della danza contemporanea, dell’opera lirica e della danza urbana in Italia e all’estero con continuità dal 1993. All’attività artistica affianca una continua ricerca pedagogica e un curriculum accademico; nel 1995 consegue, infatti, la Laurea in Lettere moderne ed in seguito il titolo di Dottore di Ricerca in Italianistica presso l’Università di Genova. Dal 2015 è titolare dell’insegnamento d Storia della danza presso l’Università di Pisa, Corso di Laurea magistrale SAVS. È autrice di diverse pubblicazioni per riviste specialistice, Bompiani e Marsilio Editore. Dal 2014 la sua attività artistica è rappresentata dalla compagnia toscana ALDES, distributrice e produttrice degli spettacoli LUCE e IL COLORE ROSA. Prima di Luce, Aline Nari e Davide Frangioni sono stati ospiti della programmazione ragazzi del Teatro del Giglio nel 2012 con lo spettacolo Temporabilia e nel 2016 con Il colore rosa.

Gli spettacoli pomeridiani saranno preceduti dalle recite scolastiche, programmate per le ore 9.45 di mercoledì 14 e giovedì 15 marzo.

Posto unico 5,00 euro. Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email biglietteria@nullteatrodelgiglio.it).

Teatro San Girolamo, Lucca

Recite scolastiche – mercoledì 14 e giovedì 15 marzo ore 9.45

In famiglia a teatro – mercoledì 14 marzo ore 14.45 e giovedì 15 marzo ore 18

LUCE

di Aline Nari

autore | Aline Nari/ALDES

ideazione, testi, regia, coreografia | Aline Nari

in collaborazione con Davide Frangioni, Chiara Innocenti, Luca Mori, Daniela Carucci

interpretazione | Aline Nari, Chiara Innocenti

disegno luci | Carlo Quartararo

musiche originali | Adriano Fontana

oggetti e costumi | Davide Frangioni

animazioni | Giacomo Verde

produzione ALDES, in collaborazione con UBIdanza, con il sostegno di MiBACT – MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali e del turismo / Direz. Generale per lo spettacolo dal vivo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo