In pensione il dottor Enrico Salvi, responsabile degli psicologi territoriali

VERSILIA – Va in pensione in questi giorni Enrico Salvi, direttore dell’unità operativa complessa di Psicologia Sanità territoriale: cure primarie, cure palliative, consultori.

Numerose sono state le attività svolte ed i ruoli ricoperti dal dottor Salvi per il Servizio Sanitario Nazionale: dalla direzione della Psicologia a quello dello Staff della ex Usl 12 Versilia, fino appunto alla direzione della Psicologia Sanità territoriale per tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Si è occupato di sviluppare un modello di psicologia nelle cure primarie, volto ad avvicinare lo psicologo ai territori e ad offrire una presa in carico all’interno dei percorsi clinico-assistenziali. Ha sempre sostenuto una psicologia capace di parlare e di intendere linguaggi differenti in un’ottica di integrazione con i servizi e gli attori del servizio sanitario.

Con determinazione ha rafforzato la funzione trasversale della psicologia nei differenti contesti di cura, nel rispetto del modello biopsicosociale che vede la persona al centro della cura, con i suoi bisogni di salute, complessi e mutevoli nelle varie fasi del ciclo di vita.

Al dottor Salvi, apprezzato nei suoi molti anni di attività non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, giunge il saluto affettuoso da parte di tutti i colleghi dell’Azienda USL Toscana nord ovest.