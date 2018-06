In mostra al parco di Pinocchio le illustrazioni di Antonio Montanaro

COLLODI – “Storia di un burattino – Antonio Montanaro” è il titolo della mostra curata da Antonio Attini e promossa dalla Fondazione Nazionale “Carlo Collodi” che i visitatori del Parco di Pinocchio a Collodi (Pescia) potranno ammirare fino al prossimo 14 luglio 2018. Si tratta delle illustrazioni a china contenute nel volume “Le avventure di Pinocchio” (Edizioni Di). Per il giornalista e critico culturale Vincenzo Mollica siamo di fronte a “Un artista strepitoso che sa come estrarre la luce favolistica dalla tenebra. Questo è il suo segreto. Per questo motivo riesce a trasformarsi esattamente in quello che disegna: Pinocchio, sintesi perfetta di una vita”.

Oltre ai disegni di Montanaro, al Museo di Pinocchio è ancora in corso la mostra “Pinocchio all’Opera” composta da una selezione di 12 sculture realizzate da Mauro Olivotto – in arte Mauro Lampo – corredate da 13 pannelli esplicativi illustrati che offrono una panoramica sul mondo della grande musica attraverso una selezione di pezzi in grado di rappresentare le famiglie degli strumenti.

Chi è Antonio Montanaro. Nato a Foggia nel 1961, ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Foggia, concludendo gli studi a Bologna dove si era trasferito con la famiglia. Dall’inizio degli anni ’90 ha avuto varie esperienze con Comic-Art (Tiraemolla), Dardo, Center-Tv e, prima di una breve esperienza su Paperino, ha lavorato su storie tratte da classici greco-romani (Virgilio- Bucoliche , Petronio Satyrucon) basati sull’efebia. Ha realizzato tavole per un albetto Diabolik e in occasione del Lucca Comics and Games 2015 ha presentato le 39 illustrazioni sul burattino: Pinocchio Diamante (Grifo Edizioni).