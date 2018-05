In manutenzione una decina di parchi gioco sul territorio di Capannori

CAPANNORI – Sono iniziati stamani (venerdì) alcuni lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche in una decina di aree a verde pubblico in varie frazioni del territorio comunale per garantire maggiore decoro e sicurezza.

I parchi gioco interessati dai lavori sono: parco giochi in via Carlo Piaggia a Capannori (riparazione scaletta scivolo); parco comunale di Capannori (riparazione altalena vandalizzata); parco giochi in via dei Biccelli a Marlia (sostituzione completa della scaletta di accesso dello scivolo); parco giochi in Via delle Selvette a Segromigno in Monte (verniciatura dello scivolo e sostituzione della sagoma rotta del gioco a molla); parco di via di Sottomonte a San Leonardo in Treponzio (sostituzione completa della scaletta di accesso dello scivolo); parco giochi in Via Martiri Lunatesi (sostituzione altalena rotta con una nuova);parco giochi di Guamo (sostituzione altalena rotta con una nuova); parco giochi ex scuola di Paganico (sostituzione altalena rotta con una nuova e rifacimento completo della pavimentazione antitrauma); parco giochi di piazza Lazzareschi a Segromigno in Monte (sostituzione gioco rotto con gioco arrampicata nuovo).

<<Dopo un monitoraggio dei parchi gioco presenti sul nostro territorio abbiamo programmato una serie di interventi di manutenzione per migliorarne il decoro, la fruibilità e la sicurezza – afferma l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni – . Queste aree sono sicuramente luoghi importanti per la comunità soprattutto durante la bella stagione quando sono maggiormente frequentati dalle famiglie per far giocare i bambini in spazi a loro specificamente dedicati e attrezzati con giochi adatti alla loro età in compagnia di coetanei. Per questo stiamo dedicando cura ed attenzione a queste aree per renderle sempre migliori e adatte allo svago e al divertimento dei più piccoli>>.

I lavori di manutenzione a parchi gioco saranno ultimati entro metà giugno.