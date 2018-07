In manette ventiseienne: fa parte della banda di ladri-rapinatori della Piana

LUCCA – E’ ritenuto uno dei membri della banda che aggredì una coppia a Lammari e, adesso, si trova in carcere per rispondere del reato di rapina impropria, al quale si sono aggiunti anche altri reati, come furto, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’indagine, svolta dai carabinieri della Compagnia di Lucca, ha portata all’individuazione di uno dei protagonisti della rapina messa a segno a Lammari nei mesi scorsi. La banda – formata da tre uomini – aveva preso di mira un’abitazione a Lammari e, probabilmente dopo aver studiato attentamente le mosse della coppia di persone che vi abitano, hanno aspettato che marito e moglie si allontanassero per mettere a segno il colpo.

Non avevano, però, fatto i conti con l’allarme che è scattato e ha allertato i due coniugi che si sono precipitati a casa a vedere cosa accadesse. I tempi non sono stati studiati bene da parte dei ladri e così quando la coppia è arrivata alla casa, i tre stavano fuggendo, ma erano ancora dentro la proprietà.

A differenza di quello che si potrebbe pensare in questi casi, i tre non si sono dati alla fuga – cosa che sarebbe peraltro riuscita perfettamente – ma hanno aggredito la coppia che ha così riportato delle ferite non gravi, ma che hanno comunque avuto bisogno dell’intervento dei medici del pronto soccorso.

Insomma, un’aggressione in perfetto stile che ha fatto capire ai militari dell’Arma di essere di fronte a malviventi decisamente pericolosi che preferivano aggredire piuttosto che fuggire.

Le indagini si sono sviluppate e hanno portato all’individuazione di uno dei tre malviventi, peraltro finito già in carcere per altri reati proprio in questi ultimi tempi. Ed è stato in carcere che gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare, suffragata anche dal fatto che nella macchina dell’uomo – un 26enne di origine albanese – sono stati trovati oggetti provenienti da tre altri furti messi a segno nella Piana di Lucca.

«Siamo certi – afferma il procuratore capo di Lucca, Pietro Suchan – di aver assicurato alla giustizia un criminale dal profilo decisamente pericoloso. Adesso le indagini proseguono e speriamo in breve di poter identificare anche gli altri due componenti di questa banda».