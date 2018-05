In manette la donna che ha tentato di rapinare la Farmacia Tutino a Santa Maria del Giudice

LUCCA – E’ finita in manette poco dopo aver tentato di rapinare la farmacia Tutino di Santa Maria del Giudice: polizia e carabinieri, in brevissimo tempo, hanno stretto il cerchio attorno alla donna e l’hanno arrestata.

LA TENTATA RAPINA – Erano circa le 16, quando la donna – lucchese, nata nel 1953 e già nota alle forze dell’ordine per reati analoghi – è entrata nella farmacia di Santa Maria del Giudice e ha chiesto un farmaco. Al momento di dover pagare la medicina, però, ha tirato fuori un lungo cacciavite e ha minacciato la farmacista, dicendo che non avrebbe pagato niente. Non solo, la donna ha intimato alla dottoressa di darle i contanti della cassa. La farmacista, però, non si è fatta spaventare dall’aggressività della rapinatrice e, con una rapida mossa, ha disarmato la donna, procurandosi però una ferita.

Spaventata dalla reazione, la rapinatrice ha abbandonato il cacciavite a terra e si è data alla fuga, ma la dottoressa è riuscita a inseguirla e prendere il numero di targa dell’auto che aveva parcheggiato di fronte alla farmacia.

INDAGINI LAMPO – Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della dottoressa e i filmati delle telecamere di sorveglianza della farmacia. Con in mano il numero di targa – anche se parziale – le immagini delle telecamere, i carabinieri hanno incrociato i dati con la polizia e sono scattate delle indagini-lampo. Una fortunata coincidenza ha infatti voluto che, nelle settimane scorse, la polizia avesse avuto a che fare con la donna e avesse dovuto riaccompagnarla a casa. In questo modo è stato possibile identificare subito la sua abitazione che non corrispondeva a quella indicata nei documenti dell’auto, particolare che avrebbe potuto far perdere molto tempo agli inquirenti. In questo modo, invece, pochissimo tempo dopo la tentata rapina, polizia e carabinieri si sono presentati alla porta della donna e in casa hanno trovato gli abiti, la borsa e gli occhiali da sole che indossava al momento della rapina. Tanto è bastato per poter far scattare le manette ai suoi polsi.

Adesso la donna si trova in stato di arresto, come disposto dalla pm titolare del caso, dottoressa Polino, e resta in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.