In manette il ‘rapinatore delle parrucchiere ed estetiste’: arrestato dalla polizia a Vicopelago

LUCCA – In pochi minuti ha tentato una rapina e messo a segno un furto, ma si è imbattuto nella persona sbagliata, una parrucchiera con un ottimo spirito di osservazione, tanto che ha fornito alla polizia già al telefono delle indicazioni così precise sul malvivente, che la polizia ha fatto prestissimo a rintracciarlo e arrestarlo.

I FATTI – Erano circa le 7 di sera, quando l’uomo – un 34enne di Gallicano, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi – è entrato da una parrucchiera di Pontetetto e, rapido, ha aperto il cassetto dove la titolare conservava i soldi e ha afferrato i 60 euro che rappresentavano l’incasso della giornata. La titolare, però, si è accorta subito di quello che stava accadendo e ha inseguito l’uomo, per poi chiamare immediatamente il 113. Agli agenti di servizio nella centrale operativa ha fornito una descrizione molto precisa sia dell’aspetto fisico, sia degli abiti indossati e, così, mentre la pattuglia raggiungeva il negozio per i rilievi del caso, è capitato alla volante di incrociare un’auto alla cui guida vi era un uomo in tutto e per tutto identico alla descrizione fatta dalla parrucchiera.

La volante non ha perso tempo e ha invertito la marcia per inseguire l’auto del sospetto, che ha comunque tentato la fuga. Un tentativo che è finito nel niente e dopo qualche centinaio di metri l’uomo è stato fermato dalla polizia. Identificato e visto che aveva già numerosi precedenti specifici, gli agenti della Volante hanno perquisito la macchina e, all’interno della tendina parasole sul cruscotto, hanno trovato i 60 euro portati via poco prima dal cassetto della parrucchiera.

L’uomo è così finito in manette per furto.

LA TENTATA RAPINA – Mentre su viale San Concordio la Volante inseguiva il sospetto ladro, la polizia si confrontava con i carabinieri sull’accaduto e i militari dell’Arma, i quali riportavano ai colleghi che a loro era arrivata la segnalazione di una tentata rapina poco distante. Questa volta ad essere presa di mira è stata un’estetista che ha la propria attività all’altezza dell’Esselunga di viale San Concordio. Minacciata – solo verbalmente – dall’uomo, l’estetista ha reagito prontamente e dato uno schiaffo all’uomo che, spaventato dalla reazione della donna, si è prontamente dato alla fuga, cercando migliore fortuna altrove (dalla parrucchiera poco distante, appunto). Per l’uomo, quindi, si configura anche il reato di tentata rapina.