In manette il pirata della strada che ha travolto e ucciso un giovane e ferito gravemente l’amico a Viareggio

VIAREGGIO – Una serata di festa si è trasformata in tragedia per due giovanissimi di Lucca, uno dei quali ha perso la vita. Erano le 4:45 di mattina, quando i due giovani, Andrea Lucchesi di 20 anni, di San Macario e Fabio Biagini di 25 anni, residente a Sant’Anna, sono stati travolti da un’auto pirata, che non si è fermata per prestare loro soccorso, ma che è già stato individuato e arrestato dai carabinieri. Immediatamente è scattato l’allarme, ma per Andrea Lucchesi non c’è stato niente da fare.

I due giovani stavano camminando verso il parcheggio, dopo aver trascorso una serata all’insegna dell’allegria e del carnevale, approfittando dei tanti appuntamenti che vengono organizzati in Versilia, quando sono stati travolti da una Y, alla cui guida si trovava un ragazzo di 25 anni, residente a Torre del Lago.

La violenza dell’urto ha letteralmente falciato i due ragazzi e li ha scaraventati a terra con violenza, ma il conducente, invece di fermarsi, si è allontanato dal posto, come hanno poi raccontato i testimoni, fondamentali anche per la descrizione dell’auto e il successivo rinvenimento del veicolo da parte dei carabinieri.

Proprio grazie ai testimoni sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto sia un’ambulanza, sia l’automedica che hanno soccorso i due feriti. Fin dalle primissime constatazioni le condizioni dei due giovani sono apparse molto gravi: ambedue hanno riportato nell’impatto trauma cranico di grave entità ed erano in stato non vigile. Trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale unico della Versilia, i sanitari hanno immediatamente compreso l’entità dei traumi. Il venticinquenne è stato, quindi, portato all’ospedale di Livorno dove si trova tuttora ricoeverato in gravissime condizioni nel reparto di neurorianimazione, mentre per Lucchesi – vista la gravità della situzione – i medici hanno provato un trasferimento a Livorno per mezzo dell’elisoccorso Pegaso, ma le sue condizioni sono peggiorate prima che l’elicottero si alzasse in volo e il giovane ha cessato di respirare prima ancora di partire alla volta dell’ospedale di destinazione.

Nel frattempo, i carabinieri hanno iniziato subito le ricerche dell’auto pirata. Ricerche che sono proseguite per tutta la mattinata, quando il conducente, di 25 anni, è stato rintracciato nella sua abitazione di Torre del Lago e arrestato. Adesso si trova detenuto nel carcere ‘San Giorgio’ di Lucca, a disposizione del magistrato di turno e dovrà rispondere del reato di omicidio stradale e lesioni gravissime.