In Garfagnana e Media Valle controlli straordinari dei carabinieri: persone controllate, patenti ritirate e un arresto

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Cinque giorni di intensi controlli per i carabinieri in Garfagnana. Oltre ai servizi ordinari, infatti, i militari dell’Arma hanno anche effettuato una serie di controlli straordinari per la vigilanza del territorio.

Questa attività, fondamentalmente, è stata incentrata sulla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, ma una specifica attenzione è stata rivolta anche al controllo della circolazione lungo le principali arterie stradali, così come sono stati controllati i locali pubblici e i luoghi di aggregazione.

Nel complesso, questa attività ha visto l’impiego di 41 pattuglie e 82 militari, che hanno controllat0 31 esercizi pubblici e 195 veicoli (anche motocicli), identificando 288 persone. Quarantuno, invece, sono state le persone sottoposte a misure di sicurezza o arresti e detenzione domiciliare che sono state controllate.

Al termine dell’attività i carabinieri hanno elevato 41 contravvenzioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente, il cui possessore è risultato alla guida di un motociclo con una patente di categoria diversa da quella necessaria. Il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto non aveva né la targa né l’assicurazione.

Nell’ambito di questa attività, i carabinieri hanno arrestato un 49enne di Borgo a Mozzano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso febbraio: l’uomo, infatti, doveva espiare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per la continuazione di reati fallimentari, commessi a Lucca nel corso del 2013. L’uomo, a inizio 2018, si era allontano dal luogo di residenza, andando in un Paese dell’Est Europa, ma i militari della Stazione hanno continuato a cercarlo, finché non lo hanno rintracciato.

Domenica pomeriggio, attorno alle 15,30, un pattuglia ha incrociato un veicolo sulla Sp2 Lodovica, e i militari hanno riconosciuto il conducente come l’uomo da mesi ricercato: quando hanno eseguito il controllo del mezzo e del conducente, questo è risultato essere la persona che stavano provando a rintracciare: a quel punto l’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito e, quindi, associato alla Casa circondariale di Lucca, dove si trova tuttora detenuto.