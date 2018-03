In corso i lavori del Comune di Capannori in piazza Fanini a Segromigno in Piano

CAPANNORI – Sono in corsi i lavori da parte dell’amministrazione comunale per asfaltare con asfalto drenante la parte centrale di piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano dove finora era presente un ‘grigliato’ in cemento che nel tempo si è deteriorato. La sistemazione della parte centrale della piazza prevede anche l’installazione di un punto luce e la realizzazione della segnaletica orizzontale per delimitare gli spazi di sosta. L’intervento sarà ultimato nel giro di alcuni giorni. Recentemente sempre in piazza Fanini sono stati installati nuovi punti luce per illuminare la zona giochi.