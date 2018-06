In cinque in corsa per la poltrona da sindaco di Pietrasanta: oggi urne aperte fino alle 23

PIETRASANTA – Urne aperte quest’oggi a Pietrasanta per l’elezione del primo cittadino. Dopo il lungo periodo di commissariamento – affidato a Giuseppe Priolo – dovuto alle dimissioni di Massimo Mallegni dalla carica per poter correre alle elezioni politiche, infatti, oggi si procede all’elezione del sindaco.

Pietrasanta è uno dei 21 comuni toscani chiamati al voto che potrà essere espresso dalle 7 alle 23.

La cittadina versiliese rientra nei comuni con più di 15mila abitanti, nei quali si vota con sistema maggioritario a doppio turno. e al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, il 50% + 1 dei voti, si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati. Ciascun candidato può essere collegato a una o più liste e gli elettori possono esprimere due scelte: una per il candidato sindaco e una per la lista dei consiglieri. Si può scegliere una lista diversa da quella collegata al candidato cui si accorda il proprio voto, cioè con voto disgiunto. Nella fase intermedia tra primo e secondo turno i due candidati che vanno al ballottaggio possono collegarsi a liste diverse rispetto a quelle che li avevano appoggiati nella prima votazione. In fase di ballottaggio gli elettori possono scegliere soltanto il candidato sindaco, non sono ammessi voti alle liste.

Cinque i candidati che si contendono la poltrona di sindaco: il primo candidato sulla scheda elettorale è Alberto Giovannetti che viene sostenuto dal centrodestra e più precisamente da Forza Italia, Lega, Pietrasanta (afferente a Fratelli d’Italia) e Pietrasanta Prima di tutto lista Mallegni. Segue Marco Dati, sostenuto da Sinistra per Pietrasanta, dopo il quale viene il candidato dei Cinque Stelle, Nicola Briganti. Ettore Neri è il candidato del centrosinistra (Partito Democratico e Insieme per Pietrasanta) ed è un volto ben noto nella politica versiliese avendo ricoperto per due mandati la carica di primo cittadino a Seravezza. Chiude l’elenco dei candidati Daniele Mazzoni della lista civica Siamo Pietrasanta.