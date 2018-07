In centinaia con il nasò all’insù ad osservare l’eclissi totale di Luna

LUCCA – Appassionati, curiosi, grandi e piccini si sono ritrovati spontaneamente sulle Mura urbane, zona Baluardo di San Paolino, per osservare il fenomeno più atteso dell’Estate 2018. La Luna, sorta ad Est, tra una leggera foschia, intorno alle 20.45, già parzialmente eclissata, ha mostrato in tutto il suo fascino questo particolare evento, fino al culmine delle ore 21.30 circa quando è iniziata la totalità.

Una totalità estremamente lunga, che ha fatto bella mostra fino alle 23.15 quando a poco a poco la luce è tornata sul disco lunare. Una totalità che ha lasciato a bocca aperta centinaia di persone, milioni in tutta Italia che, contemporaneamente, hanno ammirato questo fenomeno, uniti dal fascino e dal mistero che la natura esercita su di noi. Durante il massimo dell’eclissi è stato possibile ammirare la particolare colorazione rossastra del disco lunare, tipica di questo fenomeno, quando l’ombra del nostro pianeta va ad oscurare completamente il nostro satellite naturale, che riflette parte della luce della Terra, assumendo appunto la tipica colorazione della “Luna rossa” . Molti presenti, come consigliato anche dall’Unione Astrofili Lucchesi, sono arrivati muniti di binocolo, forse lo strumento migliore per questo tipo di evento.

Grazie poi agli strumenti messi a disposizione da alcuni appassionati dell’Unione Astrofili Lucchesi è stato possibile ammirare, gratuitamente, i pianeti che questa Estate fanno bella mostra in cielo. Infatti, se guardiamo verso Sud (per semplificare sopra il Monte Serra e i monti Pisani) possiamo infatti ammirare, anche ad occhio nudo, Giove, come una “stella” luminosissima e di colore bianco/giallo, Saturno, meno luminoso e, più tardi, dalle 23.00 circa, più verso Est, Marte, con la tipica colorazione rossastra. Ad Ovest, prima del tramonto, il “faro” di Venere illumina il cielo. Con i telescopi degli appassionati dell’Unione Astrofili Lucchesi Giove ha mostrato le tipiche “bande nuvolose” e i quattro satelliti galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto; Saturno, con lo stupore di tutti, i bellissimi anelli, con la divisione di Cassini. Una serata all’insegna del divertimento e della cultura, per non dimenticare quanto è affascinante ciò che sta sopra di noi, troppo spesso sottovalutato e poco conosciuto.

L’Unione Astrofili Lucchesi, durante l’anno, organizza varie attività. Per tenersi sempre aggiornati è possibile visitare la pagina FB https://www.facebook.com/groups/ual.lucca/ , scrivere a info@nullual.lucca.it o contattare il Presidente, Giovanni Fenili, al 3398193098 .

