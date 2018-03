In auto con quasi 11mila euro forse provento di spaccio: soldi sequestrati dalla polizia

LUCCA – Sequestro di denaro da parte della polizia, grazie ai servizi di controllo del territorio messi in atto dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca.

In particolare, durante un normale servizio di prevenzione furti, una volante ha fermato un’auto che aveva insospettito gli agenti di servizio e ha controllato i due personaggi che si trovavano a bordo. Dalla verifica effettuata sulla banca dati, tutti e due sono risultati avere delle condanne definitive per spaccio di stupefacenti.

Questo ha, ovviamente, fatto scattare dei controlli più approfonditi da parte dei poliziotti, che, nella tasca del giaccone di uno dei due, hanno trovato un rotolo di banconote: ben 1700 euro in contanti.

Una volta verificato che il tipo non ha nessun lavoro e non ha saputo giustificare in maniera credibile il possesso di tutte quelle banconote, gli agenti hanno deciso che quell’auto meritava di essere controllata con maggiore attenzione. E’ stato così che, all’interno di uno sportello, hanno trovato altri due rotoli di banconote, tutte di piccolo taglio, per un totale di 10mila 680 euro.

A quel punto, i poliziotti della Volante hanno chiamato i colleghi della Squadra Mobile: una volta giunti sul posto, gli investigatori hanno subito riconosciuto i due come esponenti di spicco del traffico di stupefacenti, già colpiti da precedenti condanne definitive, come avevano appurato anche i colleghi.

Secondo gli investigatori, la somma ritrovata è probabile provento della vendita di droga, presumibilmente avvenuta poco tempo prima di essere fermati, ma, non avendo trovato traccia dello stupefacente, non è stato possibile arrestare i due. A quel punto, però è scattata la normativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata e, sotto la guida del pm Ingangi, i poliziotti hanno sequestrato il denaro, sicuramente frutto di attività illecita, dato che i due non hanno alcun tipo di lavoro e negli ultimi anno non hanno dichiarato alcun reddito.

La somma di denaro, quindi, è stata confiscata dalla Procura e messa nelle casse dello Stato.