In arrivo una pioggia di contributi per gli impianti sportivi a Massarosa

MASSAROSA – Un contributo a fondo perduto di € 200.000,00 per la sistemazione della piscina comunale, un finanziamento di € 150.000,00 a tasso zero per l’adeguamento dei campi sportivi e il completamento della dotazione di defibrillatori in tutte le palestre e gli impianti comunali.

“Un grande risultato- dichiarano il sindaco Franco Mungai e il consigliere delegato allo sport Raffaello Giannini – per tutta l’impiantistica del comune di Massarosa.

E’ proprio di questi giorni, infatti, la notizia che il Ministero dello Sport, tramite il CONI, ha assegnato al comune di Massarosa un contributo a fondo perduto di € 200.000,00 che ci permetterà di eseguire una serie di interventi sulla struttura. In previsione quindi ci sono la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione della copertura, nuove vasche di compenso e altre piccole manutenzioni straordinarie al fine di mantenere in piena efficienza la struttura.

Con il finanziamento a tasso zero di € 150.000,00 in arrivo per il mese di marzo dal Credito Sportivo, effettueremo invece una serie di lavori su tutti i campi sportivi comunali per adeguarli alle nuove normative regionali e Coni.

Inoltre, grazie all’ultima donazione da parte di sponsor di un defibrillatore alla società USD Quiesa Massaciuccoli, tutte le palestre e gli impianti comunali saranno dotati di questo indispensabile strumento salvavita. Un traguardo del quale siamo particolarmente orgogliosi poiché rappresenta un’ ulteriore garanzia per gli sportivi che frequentano i nostri impianti.

Un ringraziamento particolare vogliamo farlo a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questi lusinghieri risultati: dagli uffici, ai gestori degli impianti per la fattiva collaborazione nell’iter burocratico delle richieste, ai privati e alle imprese che con il loro contributo hanno consentito l’acquisto di defibrillatori.

L’attività dell’amministrazione rispetto all’impiantistica sportiva – concludono- non deve comunque considerarsi conclusa poiché il nostro prossimo obiettivo sarà il reperimento di risorse da destinare alla ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle palestre comunali”