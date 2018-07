In arrivo importanti interventi per l’estensione della rete del metano nel compitese

CAPANNORI – Prenderanno in via nel corso dell’estate i lavori per l’estensione della rete del metano nella frazione di San Ginese di Compito. L’opera, già appaltata, sarà realizzata da Gesam spa in collaborazione con il Comune e prevede l’estensione della rete del gas naturale, per un investimento di poco inferiore ai 700 mila euro, nelle località Castello Pierini e Villa. Le nuove condotte del metano saranno estese sulla viabilità comunale e privata per un totale di circa tre chilometri e mezzo.

La rete del metano sarà estesa anche nella frazione di Castelvecchio di Compito. Giovedì scorso la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di questo importante intervento che porterà il metano in alcuni tratti di via di Castelvecchio e via del Molino.

In questo caso l’investimento di Gesam Spa è superiore ai 300 mila euro. I lavori, che prenderanno il via non appena concluse le procedure di gara per l’affidamento dell’opera, prevedono la posa in opera su viabilità comunale e privata di condotte per un totale di poco inferiore ai due chilometri.

L’amministrazione comunale inoltre vuole portare il servizio del metano anche a Colle di Compito e per questo, insieme a Gesam spa, sta riprogrammando le adesioni dei cittadini della frazione interessati ad allacciarsi alla rete, propedeutiche alla verifica di fattibilità nonché alla realizzazione dell’estensione.

«Con questi interventi andremo a fornire a molte famiglie del Compitese un servizio essenziale e di fondamentale importanza, atteso da tempo – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. Siamo di fronte ad importanti investimenti da parte di Gesam spa grazie ad una programmazione concordata con l’amministrazione comunale. Questi lavori seguono quelli già realizzati per estendere la rete del gas naturale sempre nel Compitese lungo la via Sarzanese Valdera a Colle, Pieve e Castelvecchio di Compito per un tratto di circa quattro chilometri e mezzo».

I lavori recentemente realizzati nel Compitese hanno interessato il tratto che va dal laghetto di Palaiola fino a Castelvecchio di Compito in via della Dogana e in località Michelucci a Pieve di Compito.