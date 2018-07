In anteprima nazionale a Lucca: “Un contrabbasso in cerca di amore” operetta tributo ad un grande musicista toscano

LUCCA – Cosa succede quando un musicista riesce a dare anima allo strumento che suona? E se poi il contrabbasso in persona ruba il cuore della sua compagna?

Lo scopriamo questa sera alle 21,20, (ingresso libero) all’auditorium dell’Istituto superiore di studi musicali Boccherini (in piazza del Suffragio) con La Cattiva Compagnia, che porta in scena in una anteprima nazionale, la breve opera “Un contrabbasso in cerca d’amore”, atto unico in chiave comica. Un tributo al virtuoso delle “quattro corde” Francesco Petracchi. Il radiodramma, con le parole di Mara Filippone Colonna e la musica dello stesso Petracchi, ha vinto il Prix Italia 1979. Sul palco la contrabbassista Mirella Vedova, la pianista Maria Chernousova e gli attori de La Cattiva Compagnia. In sala sarà ospite lo stesso Francesco Petracchi, per 20 anni Primo contrabbasso alla Rai di Torino fino al 1980 e per una vita grande interprete e direttore d’orchestra che ha suonato con personalità del calibro di Bernstein e Karajan.

L’evento rientra fra quelli in calendario del congresso, che ha dato il via a Bass 2018 Lucca, il festival, che per la prima volta in assoluto accompagna la settimana di conferenze, masterclass, ricerca e approfondimenti tutti dedicati al contrabbasso.