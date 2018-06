In anteprima assoluta in Italia arriva l’inedito Rubber Flesh, pubblicato da Npe editore

E’ uscito per Edizioni NPE in anteprima assoluta in Italia, una delle sue opere più controverse: quel Rubber Flesh che la rivista spagnola «Jot Down» ha definito «uno dei cento fumetti da leggere almeno una volta nella vita, un’orgia di sesso, sangue e carne di plastica bruciata».

Dopo aver subito un incidente, Monika Ledesma, programmatrice di una multinazionale, scopre che il suo corpo è di biosilicone, un composto capace di autorigenerarsi. Presto però si accorge che un gruppo di “silicoidi” è geneticamente configurato per distruggere quel materiale, per perseguitarla e ucciderla.

Infanticidi, amputazioni orrende, cloni deformi, sesso, violenze fisiche di ogni genere e forma su donne, uomini, animali e bambini fanno di Rubber Fleshun’opera imperdibile e shockante di uno dei grandi maestri del fumetto spagnolo, incredibilmente ancora inedita in Italia, con un cameo d’eccezione che i suoi fan non potranno lasciarsi scappare (Brian the Brain appare in alcune tavole).