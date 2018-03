In 3mila sulla spiaggia a Viareggio per festeggiare i 100 giorni dall’esame di maturità

VIAREGGIO – I 100 Giorni alla Maturità sono da decenni, per i maturandi viareggini e non solo, una tradizione da non perdere, prima con il rito scaramantico della scrittura del voto desiderato sulla sabbia della spiaggia, aspettando che un’onda del mare la cancelli e la porti nel mondo dei desideri e poi con incontri e appuntamenti fra coetanei per la città.

Quest’anno il Comune di Viareggio, in collaborazione con ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia con 3 milioni di utenti e Giants Events, ha organizzato un evento unico per festeggiare e onorare questa ricorrenza al meglio… riti propiziatori compresi!

L’appuntamento è per oggi, quando il belvedere delle Maschere prenderà vita con un super evento con animazione dello Staff ScuolaZoo e DJSet grazie al truck messo a disposizione da Biancoforno. Appena concluso l’orario scolastico, in circa 2-3.000 studenti si sono riversati davanti al palco di ScuolaZoo per celebrare insieme la ricorrenza.

Questo il programma nel dettaglio:

h: 13:00 – 14:00 IceBreaking : si comincia! Lo staff ScuolaZoo, dal palco, comincerà a intrattenere e a coinvolgere dal palco e sul palco la community presente

: si comincia! Lo staff ScuolaZoo, dal palco, comincerà a intrattenere e a coinvolgere dal palco e sul palco la community presente h: 14:00 – 14:45 ScuolaZoo Quiz: ok, ok, mancano 100 giorni.. Ma siete pronti o siamo proprio messi male?!??!

ok, ok, mancano 100 giorni.. Ma siete pronti o siamo proprio messi male?!??! h: 14:45 – 15:30 Dance Group e DjSet by ScuolaZoo

h: 15:30 – 16:30 ScuolaZoo ZFactor : e tu, che l’hai il fattore artistico? Fatti vedere dai!

: e tu, che l’hai il fattore artistico? Fatti vedere dai! h: 16:30 – 18:00 DjSet by ScuolaZoo

ScuolaZoo è a fianco degli studenti italiani 365 giorni l’anno e li informa, divertendoli, su ogni aspetto importante del calendario scolastico dal suo sito e dalle pagine social. In particolar modo è accanto ai Maturandi in ogni momento fondamentale li porterà all’Esame di Maturità: dal Primo Giorno di scuola alla nomina delle materie per le Prove d’Esame, fino allo svelarsi dei Commissari Esterni passando, ovviamente, per i 100 Giorni: un appuntamento che da locale dovrebbe diventare nazionale, perché fondamentale nella vita di ogni studente. Si arriva poi all’accompagnamento dei ragazzi fuori le porte dei loro istituti il giorno della fatidica Prima Prova d’esame. Un po’ informazione, un po’ intrattenimento, questo è lo spirito di ScuolaZoo, fino ad arrivare agli iconici Viaggi Evento di Maturità.

«Il Comune di Viareggio, per il secondo anno, è pronta ad accogliere ed intrattenere le centinaia di giovani che invadono la città – dichiara l’Assessore al Turismo Patrizia Lombardi – “Un’occasione di promozione nella quale sono coinvolte anche le attività economiche della passeggiata ed alcuni albergatori che hanno creduto nel potenziale che questo evento è in grado di far ricadere sul territorio. Un evento che è promozione del turismo e del territorio – continua – una manifestazione che è aggregazione sociale e che mette in evidenza le qualità e le potenzialità di un’area simbolo della città di Viareggio». «Ringrazio tutti quanti hanno voluto darci una mano nell’organizzazione – conclude l’assessore – e in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si accingono a superare quest’importante tappa-simbolo della vita: l’esame di Maturità».