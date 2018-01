Imboccata la strada del superamento del ‘tubone’ per il Massaciuccoli

FIRENZE – Soddisfazione da parte di Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Ambiente e Territorio, per l’esito dell’ultima riunione del Comitato di Sorveglianza sull’accordo di programma per la tutela del lago di Massaciuccoli.

Per il consigliere regionale, infatti, si tratta di «Un ottimo risultato, dal momento che si va verso il superamento del progetto iniziale per una reimpostazione più ‘light’, ben studiata, efficace, coerente con la reale portata del Serchio nelle varie stagioni ed in particolare quella estiva e le effettive necessità del lago di Massaciuccoli in termini sia di qualità che di quantità delle sue acque, nonché più economica, consentendo un risparmio di risorse da poter investire in progetti complementari»

Baccelli spiega che la soluzione è emersa dal lavoro fatto dall’assessore Fratoni che ha portato a «una ben precisa conoscenza dello stato dell’arte attuale, così come la volontà di verificare proposte alternative in linea con l’obiettivo essenziale di migliorare lo stato di salute del lago di Massaciuccoli. L’ipotesi che prende forma è quella del superamento dell’idea di ‘tubone’ vero e proprio per un progetto che prevede di deviare dal Serchio una portata massima di 1,5 metri cubi al secondo anziché 3, di basso impatto ambientale ed infrastrutturale, anche dal punto di vista delle opere idrauliche necessarie, da realizzarsi superficialmente o sotto strada andando comunque incontro in modo efficace alle esigenze di approvvigionamento idrico del lago».

In questo modo sarà quindi possibile anche un sostanziale risparmio, passando dai 18 milioni di euro inizialmente previsti ad un massimo di 10 milioni di euro e questo «permetterà quindi di portare avanti, con le risorse non utilizzate, progetti complementari condivisi tra le amministrazioni comunali e i vari soggetti coinvolti, legati ad esempio alla fitodepurazione, alle fognature, a una diversa gestione delle acque provenienti dai depuratori, e altro ancora. Auspico in particolare che alcuni tra i tanti progetti che sono emersi durante lo straordinario processo partecipativo del “Contratto di Lago” coordinato dal Comune di Massarosa e che ha visto coinvolte centinaia di persone tra amministratori, enti, associazioni ambientaliste, culturali e sportive, professionisti e attività produttive, possano trovare una prima risposta all’interno di questa nuova impostazione».

«Insomma un primo risultato davvero importante che va incontro a quanto avevo proposto in una mozione che ho presentato lo scorso anno, approvata dal Consiglio regionale – conclude Baccelli – che chiedeva proprio di valutare una revisione del progetto iniziale del ‘tubone’, ormai datato, privilegiando opzioni più consone ed equilibrate da un punto di vista ambientale ed economico ed effettivamente efficaci al fine di migliorare la qualità dell’acqua e lo stato di salute complessivo del lago di Massaciuccoli».