Illuminazione votiva si cambia, da oggi maggiore organizzazione

ALTOPASCIO – L’amministrazione comunale ha avviato un piano di riordino delle pratiche relative al pagamento dell’illuminazione votiva, così da regolarizzare tutte le situazioni, aggiornare il database contatti, fare il punto su chi è allacciato all’illuminazione e chi, invece, vuole disdire e tenere monitorata la situazione, con minor spreco di denaro pubblico e più equità.

Per il disbrigo delle pratiche, l’amministrazione ha deciso di tenere aperto, in via straordinaria, fino al 24 febbraio, l’ufficio concessioni cimiteriali, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12,30: in questo modo, chiunque abbia bisogno di chiarimenti, di consegnare la documentazione o la ricevuta di avvenuto pagamento può recarsi in Comune, in piazza Vittorio Emanuele, senza sovrapporsi all’ordinaria attività degli uffici.