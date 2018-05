Il voto del 4 marzo: capire l’Italia, ricostruire la sinistra”: convegno di ‘Sinistra Con’ venerdì al Dopolavoro Ferroviario

LUCCA – Cosa hanno da insegnarci i risultati delle elezioni dello scorso 4 marzo? Cosa sta dietro l’alto tasso di consensi, raccolto dalle forze populiste e antisistema? Cosa può fare la sinistra, per ristabilire un legame col suo popolo, che le percentuali registrate dimostrano essere ormai ai minimi storici?

Sono solo alcuni dei temi che l’associazione “Sinistra con” (nata dalla lista di impegno civico “Sinistra con Tambellini”) affronterà venerdì prossimo (25 maggio), durante un convegno, libero ed aperto a tutti, in programma alle 17,30 nei locali del Dopolavoro ferroviario, in viale Cavour 123 (accanto alla stazione). Il seminario si intitola “Il voto del 4 marzo: capire l’Italia, ricostruire la sinistra”; il relatore sarà Antonio Floridia, esperto di flussi elettorali ed esponente dell’osservatorio elettorale della Regione Toscana.

«I risultati delle elezioni politiche di tre mesi fa aprono degli interrogativi importanti, che la sinistra non può più tardare a porsi – sottolinea l’associazione “Sinistra con” – Partiamo quindi dall’analisi dei risultati, per provare a compiere un’analisi, la più scientifica possibile, su come si è trasformato il consenso e il senso di appartenenza nel nostro Paese. Questa prima fase di studio è secondo noi preziosa. Sicuramente, risulta propedeutica, per incominciare a condividere insieme le idee e i progetti da costruire, per far ripartire la sinistra in Italia».