Il Volontariato ‘scende tra la gente’ per far conoscere le diverse realtÃ  di questo mondo: il successo dell’ottava edizione del Festival

LUCCA – E’ stata una scelta giusta, quella di ‘scendere in piazza‘ per il Festival nazionale del Volontariato. Giunto alla sua ottava edizione, il Festival, infatti, si è svolto in piazza Napoleone, grazie a tensostrutture appositamente realizzate e, di fatto, diventando parte integrante della città con tutti i suoi eventi: dagli incontri, agli stand informativi delle varie associazioni, fino alle esercitazioni.

Tutto si è svolto ‘a fianco’ della gente che passeggiava. Dei turisti e dei lucchesi. Dei curiosi e di chi già vive in una realtà associativa e approfitta per sapere di più su realtà analoghe. E questa scelta organizzativa ha fatto sì che la stessa città di Lucca si sentisse – forse per la prima volta – coinvolta nella manifestazione.

A differenza delle edizioni passate, nelle quali magari c’era un parterre di autorità più in vista, quest’anno i veri protagonisti sono stati i cittadini comuni. Quelli che, con il loro tempo libero, possono potenzialmente essere volontari nelle diverse realtà. Invece di essere il cittadino ad andare a visitare il Festival, quest’anno, è stato il Festival del Volontariato ad andare dalla città. Un cambio di approccio importante e sostanziale che ha segnato una nuova ‘primavera’ per questa manifestazione che rischiava seriamente di essere sempre più ‘settoriale’ e, quindi, di poco interesse.

Invece, l’andare verso la gente ha fatto sì che la gente si avvicinasse alle varie realtà. Le esercitazioni, i piccoli ‘focus’ sulle varie tecniche di soccorso, i convegni: tutto ha rappresentato l’occasione per conoscere qualcosa di nuovo, di diverso.

Ovviamente, nella terza giornata, l’esercitazione delle associazioni antincendio e dell’Anpana è stata una delle più seguite, anche grazie alla presenza di Fiocco e Alvin (due cuccioli di pecora e capra), protagonisti del salvataggio di animali da parte dell’Anpana. Nonostante il sole di quasi mezzogiorno, moltissime persone si sono accalcate in piazza Napoleone per capire come si spegne un incendio e come si salvano gli animali che si trovano nei pressi delle fiamme.

I numeri parlano bene: duemila persone hanno assistito ai convegn, eventi da cui sono nate idee e proposte per ricostruire una cittadinanza attiva e responsabile. E l’ultima giornata del Festival ha visto un altro susseguirsi di iniziative nella tensostruttura. Al mattino il convegno sui 50 anni di Special Olympics e l’AFA Day con l’attività fisica adattata per gli anziani.

Il Festival ha raccontato oggi un’altra bella storia di volontariato: l’avvio di un progetto con gli studenti delle scuole professionali lucchesi per costruire carrelli di supporto a cani e gatti con disabilità. A promuoverlo l’associazione Oikos – che coinvolge i ragazzi del professionale in percorsi formativi – in collaborazione con Piccole Cucce, altra realtà associativa che si prende cura degli animali abbandonati o maltrattati. Il primo prototipo di carrello è stato presentato al Festival del Volontariato con la consapevolezza che così l’esperienza in Oikos sia ancora più formativa: oltre ad imparare dei mestieri, i giovani conoscono realtà sociali e la cultura della solidarietà.

Nelle parole di Edoardo Patriarca, presidente del Centro nazionale del Volontariato – che organizza il Festival assieme alla Fondazione Volontariato e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Cesvot e delle istituzioni locali – la soddisfazione per questa edizione: «Siamo riusciti ancora una volta – dice – a mettere al centro del dibattito pubblico la cultura e la realtà del volontariato. Abbiamo ricordato quanto sia importante il suo ruolo ‘scomodo’: scomodo perché raccoglie i bisogni dimenticati della società e porta le istituzioni con cui collabora a dare risposte sempre più efficaci. Voglio ringraziare i tanti volontari che hanno reso possibile insieme al Cnv questo Festival: hanno dedicato all’evento tempo, cuore e testa, proprio come fanno quotidianamente nello svolgere le loro attività. La formula di piazza ha funzionato molto bene, il Festival è stato per tre giorni il cuore pulsante della città».

L’edizione 2018 può, quindi, essere archiviata come un grande successo per gli organizzatori, ma anche per la città che veramente, in questa occasione, si è dimostrata ‘capitale del volontariato’, non solo per quello che riguarda l’aspetto più tecnico e specialistico – che pure non è mancato – ma anche per quello più ‘popolare’ e che può essere la strada per avvicinare a questo mondo fatto di tante realtà diverse, un numero sempre crescente di persone.