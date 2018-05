Il viareggino Luca Manfredini al Salone del Libro di Torino con il suo “Settanta Volte Sette”

VIAREGGIO – Luca Manfredini entra nel mondo del noir e del thriller dalla porta principale presentando in anteprima il suo romanzo “Settanta Volte Sette” al Salone del Libro di Torino sabato 12 maggio. Viareggino, classe 1963, educatore, Manfredini considera la scrittura un’esigenza, un modo per esprimere emozioni, pensieri, idee, sogni, per raccontare se stesso e il mondo.

Dopo la prima opera “L’ottava meraviglia”, una ballata ecologista scritta anche in versione per ragazzi, Manfredini ha scelto il thriller per una storia capace di far riflettere sul senso del peccato e della colpa, dell’espiazione e della redenzione. Un poliziotto, uno scrittore ed una ragazza chiamati loro malgrado a collaborare alla soluzione di una vicenda complessa ambientata nella cattolicissima Spagna, a Barcellona.

Manfredini presenterà “Settanta volte sette” edito da Giovane Holden Edizioni, in anteprima sabato 12 maggio alle 15.00 a Torino al Salone del Libro, proprio allo stand della casa editrice viareggina che per la prima volta sbarca al Saone (Padiglione 2 Stand H05-G06). A fine mese a Viareggio ci sarà la prima presentazione ufficiale del libro che dalla prossima settimana sarà già disponibile in libreria. Info ed approfondimenti www.lucamanfredini.it