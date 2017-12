Il Valdisieve ferma il Bama nella partita pre-natalizia

ALTOPASCIO – I dirigenti rosablu speravano in una vittoria che potesse cambiare il vento della stagione, ma il vento, come spesso accade in questo campionato, ha spirato in modo contrario. 1 su 19 (5%) da tre punti, 59% ai liberi, 54 a 35 la lotta a rimbalzo per gli avversari, 0 (leggasi zero) punti dalla panchina. Numeri semplicemente irrispettosi verso i colori indossati e che sono la cartina tornasole di una squadra in versione Cimabue ( fa una cosa ne sbaglia due) nello spot dell’amaro Dom Bairo degli anni 70. Valdisieve é riuscita addirittura a tirare peggio degli altopascesi da due punti (28% contro 30% dei rosablu) ma ha avuto percentuali quantomeno “umane” da tre punti (22%) e ai liberi (79%), in più ha stradominato a rimbalzo. Fatto questo non da imputare a Vannini, immarcabile per i primi due quarti con 19 punti all’intervallo, e migliore in campo , anche se prevedibilmente calato alla distanza, con 23 punti e 12 rebounds. E’ mancata la collaborazione, la concentrazione, la grinta, l’attaccamento ai colori, la motivazione e la personalità da parte di tutto il roster restante, dove nessuno ha raggiunto nemmeno lontanamente la sufficienza. In questo quadro desolante, di fronte ad una prestazione di Valdisieve tutt’altro che impeccabile, anch’essa con errori in serie al tiro, il Bama é comunque riuscito ad arrivare a -2 all’intervallo (32-30) e a -1 ad inizio ripresa (36-35) con un timido accenno di inversione di inerzia. Illusione. Tripla non entrata di Meucci et voilà … 9 a 0 per gli avversari (45-35). Da lì in poi solo tanta confusione e molto nervosismo da parte di Fiorindi e soci. Provano a rientrare i rosablu ma non ne indovinano una. Realizza l’unica tripla su 19 tentativi , non foss’altro per la legge dei grandi numeri, Cappa a -2’51”: Bama a -8 (58-50). Solo un lampo nel buio. A Valdisieve basta giocare in modo quasi sufficiente per vincere senza problemi e agganciare il primo posto in classifica. Il tutto condito da commenti sarcastici dei tifosi locali sulle abilità balistiche dei rosablu. Menomale che adesso c’é la pausa.

VALDISIEVE BASKET 65

BAMA ALTOPASCIO 56

(15-13; 32-30; 54-41; 65-56)

Arbitri: Baldini e Orlandini

VALDISIEVE: Mariotti 7, Coccia 14, Cioni 2, Bianchi 6, Occhini 11, Piccini C. 2, Cianchi 4, Rossi 11, Cherici 2, Municchi 2, Piccini 4, Rocchi. All. Pescioli

BAMA: Orsini 8, Cappa 15, Meucci 5, Vannini 23, Fiorindi 5, Ghiaré, Azzolini, Pellicciotti, Canciello, Poggetti, Siena, Lorenzi. All. Romani