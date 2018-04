Il trionfo della primavera e dei colori nell’edizione 2018 di VerdeMura [foto]

LUCCA – VerdeMura è una manifestazione in crescita. Lo dimostra, anno dopo anno, il successo che ha questo evento dedicato al verde e all’immenso mondo che vi ruota attorno.

Si sono dimostrate vincenti le novità dell’edizione 2018, come il trasferimento nel tratto compreso tra il baluardo (e Porta) San Donato e quello Santa Croce. In questo modo la passeggiata sulle Mura non è stata interrotta dagli stand così come avveniva all’altezza di San Frediano, ma, al tempo stesso, VerdeMura ha avuto uno spazio adeguato per il suo svolgimento.

Successo anche per gli incontri che hanno attirato non solo gli appassionati di giardinaggio, ma anche persone semplicemente curiose di saperne un po’ di più.

Certamente, a decretare il successo di VerdeMura 2018 ha contribuito il fatto che – finalmente – il sole ha deciso di fare capolino dalle nuvole e ha regalato a Lucca delle giornate decisamente primaverili.