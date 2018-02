Il Trio di Parma domenica protagonista di un concerto dedicato a Beethoven

LUCCA – Il Trio di Parma ancora una volta nel cartellone della stagione cameristica dell’Associazione musicale lucchese per il secondo appuntamento con l’esecuzione integrale dei Trii per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven, un progetto iniziato lo scorso anno e che prosegue in questa stagione con due appuntamenti. Il primo di questi è in programma domenica 11 febbraio, alle 17 all’Auditorium “L. Boccherini”, e include l’esecuzione di quattro trii: il Trio n. 8 in si bemolle maggiore WoO 39, il Trio n. 3 in do minore op. 1 n. 3, il Trio n. 9 in mi bemolle maggiore WoO 38 e il Trio n. 5 in re maggiore op. 70 n. 1 “degli Spettri”. Un programma che accosta l’ultimo Trio del gruppo dell’opus 1, quello più tempestoso e drammatico, a un lavoro della maturità come il Trio detto “degli Spettri” e a due lavori rimasti fuori dal catalogo ufficiale, entrambi pubblicati postumi nel 1830. Il concerto fa parte del calendario de “Il Settecento musicale a Lucca”. L’integrale si conclude domenica 4 marzo.

Il Trio di Parma è composto dal violinista Ivan Rabaglia, dal violoncellista Enrico Bronzi e dal pianista Alberto Miodini. L’ensemble si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” di Parma e in pochi anni si è imposto sulla scena internazionale con una prolifica attività discografica, concerti con i più grandi artisti del mondo e, parallelamente, con un costante impegno didattico nei Conservatori di Novara, Gallarate, al Mozarteum di Salisburgo, alla Chamber Music Academy di Duino e alla Scuola di Musica di Fiesole. Nel 1994 si è aggiudicato il “Premio Abbiati” dell’Associazione Nazionale della Critica Musicale. Invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero, il Trio ha collaborato con importanti musicisti e ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e per numerose emittenti estere.

Il costo del biglietto è 12 euro (ridotto 10 euro). I ragazzi fino a 14 anni entrano gratis. Si consiglia di recarsi all’auditorium almeno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.