“Il talento premia sempre, magari bisogna solo aspettare”. Effenberg si racconta

LUCCA – Si torna a parlare di musica e di grandi sogni, ancora in Universi paralleli, una nuova intervista per dare voce al talento. È la volta di un altro artista lucchese che si è fatto strada silenziosamente tra le mura della provincia fino ad arrivare su palchi di club europei, prende il nome da un calciatore tedesco e con i suoi testi non ha mai paura di esporsi e dire la sua.

È Stefano Pomponi, in arte Effenberg.

In occasione del suo concerto, organizzato da Lum, domenica 29 aprile allo Spazio Donnino ci abbiamo fatto due chiacchiere parlando di musica, di sogni, di vita e di emozioni.

Quando hai iniziato il tuo percorso? Hai sempre voluto fare il cantauotore?

Tre anni fa ho registrato il mio primo disco anche se non l’ho mai pubblicato. Prima del 2015 c’erano alcune canzoni che suonavo di tanto in tanto in casa ma erano buttate lì e un po’ abbandonate a se stesse. Non ho mai pensato di fare il cantautore, ero più interessato alla fotografia e al video.

Che genere fai?

Difficile da dirsi, se fossimo negli Stati Uniti potrei liquidare la tua domanda dicendo semplicemente che sono un “songwriter”. In Italia invece la parola “cantautore” si porta dietro tutta una serie di stilemi in cui a volte mi riconosco ma a volte no. Diciamo cantautorato ma in realtà ha poco senso.

Di cosa parlano i tuoi testi?

Non c’è un solo argomento, di solito tutte le mie canzoni sono il frutto di un esperienza personale, a volte parlano di sensazioni o ricordi, a volte di delusioni…molte volte di delusioni! Comunque ultimamente sto provando a staccarmi da questo modo di scrivere, vediamo che verrà fuori in futuro.

A chi ti ispiri quando scrivi e suoni?

Dipende dal periodo. Ascolto molta musica e ogni due o tre mesi inserisco degli artisti nuovi nei miei ascolti, in pratica mi fisso. Questo da un lato è positivo perché mi permette di non farmi influenzare troppo. Anzi forse mi faccio influenzare da talmente tanti artisti che alla fine non ti rendi conto da chi ho copiato!

Cosa ne pensi dell’andamento della discografia oggi?

“Ricordi gli anni 60? quel periodo del quale la gente ha ricordi gloriosi?…una cosa che accadde durante questi anni furono esperimenti musicali inusuali che vennero registrati e successivamente rilasciati. Ora vediamo chi erano i dirigenti in quelle compagnie, in quell’epoca, non erano giovani alla moda, erano vecchi grassoni che fumavano sigari che guardavano il prodotto che gli era arrivato e dicevano, “Non lo so, chi sa dirmi che cos’è?” “non lo so; registratelo e fatelo uscire, Va bene cosi” . Stavamo meglio con quei tipi piuttosto che con questi fantomatici giovani alla moda che ci sono oggi che decidono quello che la gente deve vedere ed ascoltare nel mercato musicale. Questi giovani sono molto più conservatori e pericolosi per l’arte di quei vecchi grassoni col sigaro. Sapete come si inserirono questi tipi? Un giorno il vecchio col sigaro disse : ” Prenderò il rischio! Vendilo! E venderono alcuni milioni di dischi. “Ok, non so che cos’è ma bisogna fare più di così, ho bisogno di una consulenza, portatemi qui un hippie”. Cosi assumono un hippie, portano un tipo con i capelli lunghi del quale non si fidano, lo mettono a servire il caffè e a controllare la posta. Comincia, porta i caffè. ” Bene, possiamo fidarci di lui. Ha portato il caffè in tempo quattro volte. Diamogli un lavoro vero, si trasforma in un tipo “arte ed intrattenimento” . Va scalando di posizione in posizione finché non mette i piedi sulla scrivania e dice: “Non possiamo rischiare con questo, perché questo non è quello che vogliono i ragazzini e io lo so perché lo so”. Presero quest’attitudine. Il giorno che smetteranno con questo modo di fare e torneranno a : “Chi lo sa? Rischiamo“. Questo spirito impresario funziona anche se non ti piace o non capisci quello che è il disco che ti hanno portato. La persona che sta seduta sulla sedia da dirigente, non può essere l’arbitro di gusto finale di un intera popolazione.”

Questo è un estratto di un’intervista che Frank Zappa rilasciò nel 1987.

Le cose non sono cambiate molto nella mentalità della maggior parte delle case discografiche, l’unica differenza sostanziale però è che oggi abbiamo internet e le case discografiche sono utili ma non fondamentali.

Il talento viene premiato o bisogna scendere per forza a compromessi?

Secondo me viene premiato, magari ci vuole un po’ però alla fine credo che il talento dia sempre i suoi frutti. Per talento intendo avere qualcosa di interessante da dire, dirlo in maniera originale e saperlo comunicare e non solo sul palco.

Tu sei mai sceso a compromessi?

Ogni giorno scendo a compromessi, però non sono imposti da nessuno se non dal mio buonsenso. Per capirsi, se registro un pezzo cerco di non fare un intro strumentale di dieci minuti, a meno che non sia veramente fondamentale per la canzone stessa.

Usi i social? Pensi siano un giusto modo per far conoscere il proprio talento o al contrario è solo apparenza?

Uso facebook e Instagram. Tutto dipende da come vengono usati, sono uno strumento per comunicare allo stesso livello di una chitarra e la voce. Nessuno ha detto che se ti fai i selfie devi mettere la bocca a culo di gallina o che se vai in tour devi fare la foto in macchina con i pollici alzati. Sta a noi trovare il modo giusto, personale e interessante di comunicare tutto quello che gira intorno alle nostre canzoni. Comunque una volta la foto in macchina l’ho fatta anch’io! Non ho saputo resistere.

I principali esponenti del momento dell’indie ti piacciono? Ti senti parte di questo fenomeno?

Non tutti però una buona parte sì. Ci sono alcuni che sono spudoratamente delle imitazioni e che stanno semplicemente cavalcando un’onda mentre altri hanno davvero delle cose da dire e sanno come comunicarle. Direi di sì, seppur in maniera ancora marginale però credo di sì.

C’è una somiglianza in molti artisti di successo (Calcutta, Stato Sociale, Coez ecc), è solo una moda? Chi resterà negli anni?

Calcutta è un caso a parte. “Mainstream” ha veramente ridato vita ad un genere che in passato era stato sperimentato da Bugo ma forse era ancora presto e l’Italia non era pronta. Credo che questa esplosione di artisti così detti “indie” sia la naturale conseguenza degli anni 2000 che a mio avviso, tranne alcune eccezioni, sono stati anni di plastica. I video, le canzoni e l’immagine degli artisti sembravano sempre finte, tutto era servito con il cellophane. Adesso c’è chi cerca di fare lo stesso con l’indie imitando e usando gli stessi stilemi, però nel casino generale qualcosa di bello e di vero c’è. Secondo me Calcutta, Motta , Bianco e Truppi rimarranno, gli altri non saprei.

Faresti un talent?

No, l’anno scorso mi è stato proposto di partecipare alle selezioni di X Factor, ma ho rifiutato.

Il tuo disco?

Il mio disco sta bene, è imballato in salotto.

Che progetti hai per il futuro?

Tra una decina di giorni circa uscirà il video di Atlantica, una canzone nuova che ho pubblicato pochi giorni fa, mentre a Settembre/ottobre uscirà il mio nuovo disco.

Sicuro dei suoi progetti, Effenberg sembra proprio il tipo che non perde mai di vista la strada dei suoi sogni. Con quella convinzione genuina, propria di un’artista che non si fa mettere i piedi in testa dalle mode del momento e dalla presunzione di una società che preferisce sempre giudicare che ascoltare, il cantautore lucchese si fa sempre più spazio nel panorama musicale indipendente, aggiungendo qualche esperienza in più al suo bagaglio di emozioni.

Foto di Nicol Claroni