Il successo di Lucca Medievale e oggi il giorno con più eventi: ecco il programma e le foto di ieri [Foto]

LUCCA – La seconda e conclusiva giornata di domenica a Lucca Medievale metterà al centro i balestrieri delle Contrade San Paolino, con il 3° Torneo in onore dello Santo Francesco, gara in cui le 4 contrade del Terziere San Paolino (Granchio, Falcone, Luna e Sirena) si sfideranno per aggiudicarsi il Palio realizzato dal maestro viareggino Mario Baroni. Insieme agli altri spettacoli di combattimento fra armati, danze medievali e giocoleria, troviamo diverse occasioni per sviluppare gli aspetti culturali del medioevo con ben tre incontri nella sala conferenze del Museo della Zecca, con argomenti che spaziano in diversi campi, dalle arti: si inizia la mattina alle ore 11.15 con la presentazione del libro Erbe Perdute, che insegna a riscoprire le piante che venivano usate anticamente in cucina per insaporire cibi. Nel pomeriggio, dopo una breve presentazione della mostra dei Bacini Ceramici, prosegue Monsignor Scarabelli ed Edoardo Puccetti che parleranno della Via Francigena e con la proiezione di un interessante documentario, alle ore 18.00).

Nella zona rievocazione, si uniranno al villaggio anche i cannonieri dell’associazione lucchese Historica Lucense, che non potevano mancare in questa Lucca festosa nonostante rievocano un periodo storico successivo al medioevo.

Da non perdere anche lo spettacolo dei pluripremiati Sbandieratori e Musici Città di Lucca, che si esibiranno prima e dopo la proclamazione dei vincitori del torneo di balestra, prevista per le ore 17.00.

Una piccola novità dell’ultim’ora è che il Museo della Zecca rimarrà aperto in via straordinaria con ingresso a soli € 2.

ore 9.30 apertura villaggio ed i suoi mestieri

ore 10.00 Corteggio per le vie del centro storico, arrivo al villaggio medievale

ore 10.30 Historica Lucense ed i suoi cannoni

ore 10.45 Balestrieri ai tiri di prova in preparazione alla gara del pomeriggio

ore 10.45 Dame e messeri a cavallo

ore 11.00 Combattimenti in gentil tenzone a cura delle compagnie di rievocazione presenti

ore 11.15 Erbe in tavola, incontro e presentazione libro (sala conferenze)

ore 11.30 Esibizione dei Falconieri di Madre Terra

ore 12.30 pranzo medievale, il desco delle erbe

ore 15.30 Festa d’apertura del 3° Torneo in onore dello Santo Francesco

Esibizioni a cura degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca Contrada S.Anna

ore 16.00 fino a sera: truccabimbi e dama vezzosa – intrattenimento per bambini

ore 16.00 Combattimenti in gentil tenzone a cura delle compagnie di rievocazione presenti

ore 16.30 3° Torneo in onore dello Santo Francesco – Palio delle balestre da banco

ore 17.00 Proclamazione del vincitore del 3° Torneo in onore dello Santo Francesco, con assegnazione palio. Esibizioni a cura degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca Contrada S.Anna

ore 17.30 Parata degli uomini d’arme e combattimenti in gentil tenzone

ore 18.00 I Diavoli Rossi – spettacolo acrobatico

ore 18.00 Presentazione mostra dei Bacini Ceramici (sala conferenze)

ore 18.30 La via francigena, a cura di Edoardo Puccetti e Monsignor Scarabelli (sala conferenze)

ore 18.30 Danze medievali di Balliamo Insieme

ore 19.00 I Diavoli Rossi – giochi circensi

ore 19.30 Sonetti declamati, a cura di Sabrina De Ranieri

ore 20.00 Cena medievale al desco in musica

ore 21.00 Balli medievali del gruppo di Follonica Danza Antica

ore 21.30 Sonetti declamati, a cura di Sabrina De Ranieri

ore 21.45 Fire Aida, l’acrobata del fuoco

ore 22.30 I Diavoli Rossi – il lanciatore di coltelli

ore 23.00 Fire Aida, l’acrobata del fuoco

ore 23.30 Festa di chiusura ed arrivederci al prossimo anno

