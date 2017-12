Il sorriso di Florence, prima nata nella Maternità di Tougourì accende la speranza per un futuro migliore

LUCCA – L’Africa, a suon di frasi fatte, di storie tramandate e discorsi da bar la conosciamo molto bene, ma in realtà cosa ne sappiamo davvero di quelle persone che vivono in quei territori incontaminati dove la natura ha deciso di riporre tutta la sua bellezza?

L’Africa è il profumo di fiori che crescono nel deserto. E’ il rumore pauroso di bestie selvatiche. L’Africa è fascino e mistero, un po’ idealizzata e un po’ banalizzata.

Ma l’Africa è anche tra noi e non solo in quelle persone dalla pelle più scura su cui ognuno scarica giudizi e sentenze, positive o negative che siano. L’Africa ha una sua piccola realtà anche tra le nostre strade e questo è il Centro missionario della Diocesi di Lucca insieme all’Associazione Amami Nyaoyo che dal 2004 operano in Burkina Faso, nel comune di Tougourì, nel campo dello sfruttamento delle energie rinnovabili e nell’ambito socio-sanitario.

È questa la storia quindi di chi ha voluto guardare un po’ più avanti, un po’ oltre ai pregiudizi e ha messo in gioco coraggio e speranza per chi non ne ha più.

È la storia di chi ha voluto restituire un sorriso e un abbraccio a donne e bambini provati da una vita che non hanno scelto.

Ed è proprio una bambina la protagonista di questa storia: si chiama Florence ed è v.

La normalità per noi, un evento da festeggiare e quasi santificare per chi ogni giorno deve fare i conti con malattia e morte. Il reparto di maternità dove è nata la piccola si chiama C.S.P.S (Centre sanitaire de promotion social) ed è gestito dalle Suore Domenicane del Santo Spirito di Tougourì. Il C.S.P.S nasce prima come CREN ossia “Centro di recupero e di educazione nutrizionale” e aveva lo scopo di prevenire e trattare la malnutrizione in tutte le sue forme. Le attività principali erano infatti rivolte al controllo della crescita dei bambini (altezza, peso), la cura dei bambini affetti da malnutrizione acuta o moderata, l’insegnamento delle regole igieniche alle madri e la preparazione delle pappe arricchite a base di cereali locali attraverso dimostrazioni pratiche.

Nel 2010 viene alzata l’asticella degli obiettivi e si trasforma in C.S.P.S. coprendo un’area sanitaria di 5 villaggi: Pilga, Konbangmbedo, Gaoundy, Boulhiba e Paspanga con una popolazione complessiva di circa 5mila 329 abitanti. Diventa così luogo di incontro e di conoscenza, punto di riferimento psicologico oltre che medico, spazio in cui le donne possono esporre i propri dubbi, nel quale vengono date risposte concrete, dove le donne possono essere accompagnate ed aiutate sia a livello di villaggio che di centro medico, nella dura fase di cura del bambino e di apprendimento di tecniche alimentari e d’igiene del nascituro. Con la realizzazione del reparto di maternità le cure saranno estese anche al campo della lotta alla mortalità materna o neo natale. Questa è infatti una piaga molto importante e grave che colpisce l’intero continente africano: mentre in Europa o Nord America muore di parto una donna su 4mila 700 in Africa la proporzione è una su 39 e nel XXI secolo è inammissibile.

La piccola Florence rappresenta l’esito positivo di una grande sfida, l’inizio di qualcosa che potrebbe davvero cambiare con l’impegno di chi non ha paura di andare oltre alle proprie paure.

Florence è la vita dove regna la morte. E’ la speranza che i missionari non perdono mai, è l’opportunità di dare a chiunque la possibilità di crearsi una vita nel proprio villaggio senza essere condannati a un viaggio di sola andata per l’ignoto. Florence è il futuro, ma ancora di più è il presente, perché Florence è appena nata e non c’è tempo da perdere per donarle la vita che si merita. Florence sta bene e il suo timido sorriso rende tutti ottimisti nei confronti dell’umanità.