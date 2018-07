Il sindaco di Pietrasanta dà l’ultimatum al proprietario del terreno franato a marzo in via Valdicastello

PIETRASANTA – Ultimatum della neo amministrazione Giovannetti al proprietario dei terreni in via Valdicastello franati la metà di marzo. Il movimento franoso aveva costretto il Comune di Pietrasanta ad installare, in via precauzionale, dei blocchi di cemento con conseguente restringimento della carreggiata e disagi per i residenti.

«In parte i lavori di pulizia del terreno è stata eseguita come abbiamo avuto modo di verificare – spiega Alberto Giovannetti, sindaco di Pietrasanta – ma non è sufficiente. Abbiamo dato ulteriori sette giorni al proprietario del terreno franato per eseguire le azioni di manutenzione previste dall’ordinanza commissariale. In caso contrario, terminato questo periodo di tempo, ci attiveremo con gli strumenti a nostra disposizione per eseguire l’intervento. Mi auguro che non avremo bisogno di forzare la mano: in ogni caso siamo pronti, una volta che i proprietari avranno fatto quanto richiesto e necessario, ad intervenire per eseguire tutte le azioni successive e conseguenti per riconsegnare il prima possibile ai residenti una strada sicura e pienamente percorribile».

Francesca Bresciani, assessore ai lavori pubblici è pronta ad azionare la macchina comunale: «Una volta ultimati gli interventi di pulizia e messa in sicurezza delle piante e del verde presente sui terreni privati sarà possibile eseguire valutazioni morfologiche e geotecniche più accurate tese alla valutazione, se necessaria della progettazione di un intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza della sottostante viabilità con opere fino ad oggi mai eseguite da parte dell’ente pubblico o se viceversa ordinare ai privati proprietari dei terreni opere necessarie a ripristinare le originarie condizioni di sicurezza del versante sopra la strada comunale».