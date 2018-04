Il sindaco di Massarosa, Mungai, risponde al consigliere Coluccini sui debiti del Comune

MASSAROSA – “In merito all’uscita del Consigliere Coluccini sui debiti del Comune di Massarosa nei confronti della Società della Salute, frutto secondo il Consigliere “dell’allegra gestione dell’Assessore al Sociale effettuata negli ultimi anni” , tengo a precisare quanto segue:

• l’Assessore al Sociale del Comune di Massarosa ha svolto il ruolo di Presidente della Società della Salute con professionalità, competenza e dedizione il compito assegnato con riconoscimento da parte di tutti, quindi rigetto con fermezza le gratuite accuse che le vengono mosse;

• innanzitutto una questione di merito: si dichiara di aver presentato una interpellanza consiliare ma come al solito le informazioni si forniscono prima alla stampa rispetto all’Amministrazione;

• riguardo al rientro degli importi dovuti è stato raggiunto nelle settimane scorse un accordo tra l’Assessore al Bilancio e al Sociale, con il liquidatore della Società della Salute per il rientro degli importi dovuti, circa € 430 mila, situazione analoga a molti altri Comuni della Versilia, situazione a tutti nota nelle opportune sedi;

• la positiva situazione di cassa della Società della Salute ha permesso di salvare servizi essenziali in un momento in cui tutti i comuni sono in difficoltà;

• piuttosto ricordo al Consigliere Coluccini che quando ci siamo insediati nel primo mandato, abbiamo trovato importi non pagati per lo smaltimento dei rifiuti per circa € 1,6 milioni nemmeno messi a bilancio, che abbiamo pagato senza fare tante storie;

• ricordo al Consigliere Coluccini che il primo bilancio che ci siamo trovati a gestire conteneva il 50% delle spese necessarie per le utenze e di molti altri capitoli, che abbiamo pagato senza fare tante storie.

E non ci venga a dire il Consigliere Coluccini che lui non c’era e che quindi era estraneo a chi ci ha preceduto, perchè se è estraneo lo è sempre non solo quando torna bene.”

Franco Mungai

Sindaco di Massarosa