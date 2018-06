Il sindaco Del Ghingaro incontra il nuovo dirigente del Commissariato di Viareggio

VIAREGGIO – Incontro questa mattina tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e Marco Mariconda, neo dirigente del commissariato, che in questi giorni ha preso sevizio a Viareggio. Presente anche l’assessore alla Libertà urbana Maurizio Manzo.

La città al centro del colloquio: dalla libertà di fruizione degli spazi urbani, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla sicurezza in genere sia nelle pinete che nelle periferie così come nel centro.

«Una collaborazione, quella con la Polizia di Stato – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -, che ha portato in passato ottimi risultati e che proseguirà in futuro portandone, sono certo, altrettanti».

«Do il benvenuto al nuovo dirigente – conclude Del Ghingaro – e gli auguro una buona permanenza nella nostra città. Sono certo che Viareggio saprà accoglierlo e conquistarlo».