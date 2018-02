Il sindaco Del Dotto sulla riapertura dell’ufficio postale di Nocchi

CAMAIORE – <<L’importanza di questa giornata si declina soprattutto per due aspetti: la difesa dei servizi pubblici di base, in particolare nelle frazioni collinari, e un rinnovato spirito di collaborazione con Poste Italiane dopo anni di rapporto turbolento. La riapertura dell’Ufficio Postale deve essere una vittoria di tutti: dell’Amministrazione che l’ha fortemente voluta, dell’azienda che probabilmente ha compreso quanto sia importante la qualità del servizio e soprattutto della cittadinanza senza la quale niente sarebbe stato possibile. E voglio per questo ringraziare personalmente il Rione Nocchi, l’Associazione dei cacciatori e la Parrocchia per il sostegno e la comprensione. Infine un particolare che voglio condividere perché ci ricorda una persona a cui tutti siamo legati ovvero il compianto Roberto Frediani. “Braone” aveva piantato delle rose proprio qui vicino all’ingresso delle Poste. Abbiamo speso qualche euro di più per spostarle all’interno del giardino così da non distruggere questo ricordo così caro a tutti gli abitanti di Nocchi>>.

Il sindaco di Camaiore

Alessandro Del Dotto