Il sindaco Alessandro Tambellini ha incontrato Sheila Cardoso a Palazzo Orsetti

LUCCA – «Benché sia sicuro che si è trattato di un gesto isolato, che non interpreta minimamente lo spirito di profonda accoglienza e integrazione che da sempre caratterizza la storia e l’attualità della nostra città, sono convinto che fatti del genere non debbano essere minimizzati. Per questo, ho invitato Sheila Cardoso nel palazzo comunale: per esprimerle, a nome dell’intera cittadinanza, vicinanza, solidarietà ed affetto per il grave episodio di discriminazione di cui è stata vittima». Così il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, spiega l’incontro con Sheila Cardoso, la giovane di origine brasiliana, da più di 13 anni residente nel nostro Paese, che a due passi dalla stazione è stata vittima, qualche giorno fa, di un’aggressione verbale a sfondo razzista. La ragazza è stata infatti accolta a Palazzo Orsetti, accompagnata dal consigliere comunale, referente del sindaco per i diritti, Daniele Bianucci.

«Ringrazio Sheila per il suo coraggio – sottolinea il consigliere referente del sindaco per i diritti, Daniele Bianucci – . La sua testimonianza servirà alla nostra città per crescere, nel rispetto e nell’accoglienza. Lucca è molto di più e molto meglio di questo episodio: ed è giusto ricordarlo e ricordarcelo».