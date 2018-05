Il senso della birra: una tre giorni speciale al mercato ortofrutticolo di Viareggio

VIAREGGIO – Venti birrifici artigianali, 80 qualità di birre, 15 partners e 5300 presenze nell’ultimo salone: questi i numeri del Senso della Birra che per il suo decimo compleanno torna a Viareggio.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Viareggio in collaborazione con il gruppo “Artigiani della Birra”, si svolge al Mercato Ortofrutticolo di Viareggio, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, all’interno della struttura (in via Nicola Pisano n°2).

Una formula ad ingresso libero: si entra e ci si reca alla reception, per ritirare un pieghevole contenente l’elenco dei birrifici e delle spine presenti, i truck food, i produttori alimentari a km zero e le loro collocazioni. Sempre alla reception si potranno acquistare le fiches e il bicchiere ufficiale della manifestazione, che serviranno per le degustazioni, sia libere che su prenotazione.

Come ogni anno, Il Senso della Birra, organizza inoltre degustazioni guidate su prenotazione, durante le quali i produttori presentano la propria birra in base allo stile, il tutto spiegato da un degustatore ufficiale di Puromalto. In alternanza con le degustazioni guidate, si terranno corsi per Homebrewers, tenuti dal dottore Antonio Troilo.

«Il senso della birra conferma una costante crescita di qualità delle birre proposte e soprattutto un costante incremento di presenza di appassionati – commenta l’assessore Patrizia Lombardi -: da oggi fino a domenica all’interno del mercato ortofrutticolo sarà possibile degustare la migliore offerta di birre artigianali del territorio ed oltre».

«L’evento regala un’anima insolita ad un luogo destinato ad altro: in questi giorni la città ha l’opportunità di vivere uno spazio sotto una luce nuova, sicuramente diverso dal solito».

«Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa tre giorni – conclude l’assessore – e invito tutti i cittadini a partecipare».