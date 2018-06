Il segretario lucchese di Fratelli d’Italia, Chiari, commenta le amministrative

LUCCA – «La coalizione di centrodestra gode di ottima salute – afferma Marco Chiari, segretario provinciale di Fratelli d’Italia – a livello nazionale si è dovuto dare un Governo al Paese con una formula alternativa per atto di responsabilità (come hanno ricordato Giorgia Meloni e il nostro deputato Riccardo Zucconi), ma sui territori abbiamo dimostrato come la sintonia tra i nostri partiti sia la nostra arma vincente contro un PD allo sbando e un M5S che non ha persone credibili da spendere».

«Fratelli d’Italia in diversi Comuni è ormai la seconda forza del centrodestra – sottolinea il segretario – e anche in questa tornata abbiamo espresso un sindaco, quello di Ragusa, e siamo entrati in diversi consigli comunali».

Per quanto, poi, riguarda la Toscana «il centrodestra ha riportato vittorie storiche: a Siena, dopo lo scandalo MPS, i cittadini hanno detto di no al decennale sistema clientelare portato avanti dal centrosinistra; a Pisa festeggiamo la prima amministrazione non di centrosinistra dopo 25 anni e crediamo che questa possa riportare all’ombra della Torre la sicurezza perduta e anche nella vicina Massa le bandiere rosse sono state ammainate – chiude Chiari –. Adesso lavoriamo a testa bassa per le prossime elezioni nella nostra Provincia e attendiamo fiduciosi la svolta per le Regionali. Fratelli d’Italia lavora insieme alla Lega e a Forza Italia mettendo sul tavolo i propri punti programmatici imprescindibili, crediamo di poter fare ancora una volta un ottimo lavoro».