Il segretario del PD di Altopascio, Coppolella, in risposta a Marchetti

ALTOPASCIO – “Apprendo dalla stampa – dichiara Fabio Coppolella, segretario del PD di Altopascio – che il consigliere di minoranza Maurizio Marchetti, avrebbe denunciato ai Carabinieri di Altopascio, con tanto di nome e cognome, il presunto, a suo dire, “esponente del PD di Altopascio” che domenica scorsa avrebbe tolto dalle cassette delle lettere i volantini elettorali del candidato di destra.

Che strano, però: il nome, infatti, non c’è, i Carabinieri non lo sanno e pare che dal racconto riportato alle forze dell’ordine dal consigliere di minoranza manchi proprio il nome tanto decantato. Come fa allora il signor Marchetti ad essere sicuro che questa persona sia un “esponente del Pd locale”? Perché non ci dice chi è? Dichiarare il falso, gettare fango su una forza politica che sta facendo campagna elettorale nella correttezza e nel rispetto degli avversari e dei cittadini, raccontare bugie sono tutti modi per diffamare un gruppo di iscritti e un partito che di certo non si macchia con queste piccinerie.

Ancora più singolare, poi, l’atteggiamento di Marchetti se si pensa che il sottoscritto l’ha contattato subito, intenzionato a chiarire nell’immediato l’appartenenza o meno al Pd del presunto responsabile da lui individuato. Marchetti, però, ha preferito non rispondere, non divulgare il nome, continuando ad accusare ingiustamente il partito di cui faccio parte. Mezzucci diffamatori che il consigliere Marchetti conosce molto bene, visto che li utilizza periodicamente per screditare chi non la pensa come lui, ai quali siamo abituati: mezzucci che ci fanno una certa pena, unico motivo, quest’ultimo, per cui abbiamo deciso di graziarlo, evitando di andare dai Carabinieri e denunciarlo noi per diffamazione”.