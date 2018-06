Il Romanticismo inglese protagonista a Viareggio con il Festival Shelley

VIAREGGIO – Prende il via domani, domenica 3 giugno, e proseguirà fino a venerdì 8 giugno il Festival Shelley: un evento organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, con il British Council e con la Keats and Shelley House, ed è sostenuto da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Location d’eccezione: Villa Paolina (piazza Shelley, Viareggio).

Il Festival si articola in due momenti fondamentali: una cornice di conferenze e performances aperte alla cittadinanza e tenute dai massimi esperti di Shelley e del Romanticismo inglese, e la prima edizione di una Summer School internazionale riservata a studenti della Laurea Magistrale, dottorandi, assegnisti, giovani ricercatori, borsisti, independent scholars, e insegnanti che lavoreranno a stretto contatto con i docenti e relatori dalle 10 del mattino alle 17 del pomeriggio. Una settimana (dal 4 al 9 giugno) di lezioni, seminari e letture organizzate dall’Associazione Italiana di Anglistica, con il patrocinio del British Council e della Keats-Shelley House.

Il programma del primo giorno del Festival (domenica 3 giugno) vede alle 18, a Villa Paolina, l’inaugurazione con i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e la prolusione a cura del Prof. Umberto Sereni. Alle 19.30 il vin d’honneur e alle 21 la conferenza a cura di Sinclair De Courcy Williams «Wild Mystic Stranger – Shelley in Italy».

«La città di Viareggio presenta un Festival di grande prestigio per la qualità dei suoi partecipanti e per la splendida cornice nella quale si inserisce, Villa Paolina – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei -. Siamo davvero orgogliosi del programma che abbiamo presentato: non mi resta che invitare i cittadini a partecipare al Festival – conclude l’assessore-: Viareggio si apre nuovamente ai circuiti internazionali».

RESPONSABILI SCIENTIFICHE DEL PROGETTO:

Prof. Roberta Ferrari (Prof. Ordinario di Letteratura Inglese, Università di Pisa)

Aree di ricerca: L’attività scientifica di Roberta Ferrari si è svolta principalmente nell’ambito della narrativa e del teatro inglesi, con particolare riguardo al romanzo settecentesco, al gotico ottocentesco, alla narrativa modernista e postmoderna, al dramma contemporaneo. La sua ricerca si è inoltre indirizzata a studi sulla saggistica romantica, la letteratura di viaggio e i rapporti culturali anglo-italiani.

Prof. Marcella Bertuccelli (Professore Ordinario di Linguistica Inglese, Università di Pisa)

Aree di ricerca: linguistica inglese, semantica e pragmatica (sincronica e diacronica), traduzione, retorica e linguaggio figurato.