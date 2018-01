Il razzismo si combatte ‘in mostra’: un percorso per ‘disimparare il razzismo’

LUCCA – Ha aperto i battenti questa mattina nel salone delle filocaristiche del CRED (via Sant’Andrea n°33) la mostra “Ma che razza di razza, praticamente diversi! – strumenti per disimparare il razzismo”, organizzata da Unicoop Firenze in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca.

L’obiettivo dell’esposizione è quello di coinvolgere i partecipanti in riflessioni sulle diversità e analizzare e sensibilizzare i più giovani all’educazione contro il razzismo. Per questo la mostra è destinata principalmente agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e a quelli della scuola secondaria di secondo grado.

La durata prevista della visita alla mostra è di circa 2 ore e si articola in due moduli distinti, della durata di circa 50 minuti ciascuno. La mostra presenta anche materiale interattivo, utile per ricreare un’esperienza coinvolgente e stimolante.

«Ringrazio Unicoop Firenze per la collaborazione attivata già da anni – commenta l’assessora Ilaria Vietina –. La mostra rappresenta un’occasione importante per la tematica e per le modalità formative proposte: invito quindi gli istituti scolastici a partecipare numerosi e ringrazio i tanti docenti che hanno già aderito».