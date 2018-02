Il rapporto tra immunologia e sport al centro di in un incontro sabato al Coni

LUCCA – Sabato 3 febbraio, con inizio alle ore 17, a ingresso libero, nella Sala conferenze della sede della sezione lucchese del Coni (via Einaudi 80, a Sant’Anna), si svolgerà un incontro – organizzato dal Centro studi attività motorie di Lucca e dall’Unione nazionale veterani dello sport – per comprendere meglio una delle nuove ‘sfide’ scientifiche e, cioè, come il sistema immunitario reagisce durante la prestazione sportiva.

Il tema ‘Sistema immunitario e sport’ sarà trattato dal professor Giovanni Cercignani, dell’Istituto di Biofisica del Cnr di Pisa e da Alessandro Nutini, formatore dell’Unione nazionale chinesiologi, settore biomeccanica.

L’incontro – che gode del patrocinio dell’Unione nazionale chinesiologi e del supporto del Coni, sarà aperto da un’introduzione generica sul sistema immunitario – per poi passare a illustrare gli effetti della performance sportiva sulle difese immunitarie e sul loro ripristino post-gara. Ci sarà spazio anche per un focus sugli anticorpi con qualche breve cenno sulla loro funzione, in relazione anche all’attività sportiva. Si tratta di una visione dello sport non molto trattata e, per questa ragione, ancora più interessante da approfondire.

Per informazioni: Csam Lucca – via di Tiglio 94, Arancio – tel: 393/0999183 – mail: info.csam@nullgmail.com – sito: http://www.centrostudiattivitamotorie.it/