Il rapper Vegas Jones lunedì allo Sky Stone & Songs

LUCCA – Un altro importante appuntamento allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone a Lucca: lunedì 26 marzo, a partire dalle 18, Vegas Jones presenterà il suo album ‘Bellaria’, uscito in questi giorni e incontrerà i suoi fans.

Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, è un rapper milanese, classe ’94, originario di Garbagnate Milanese e residente a Cinisello Balsamo, luogo che torna spesso nelle sue canzoni. La giovane promessa del mondo hip hop italiano che sta attirando su di sé l’attenzione di giovani e giovanissimi, come dimostrano i numeri di contatti che registra sui social, per il suo nome si è ispirato al mondo del cinema che ama moltissimo. In particolare, il nome Vegas trae origine dal Vincent Vega di ‘Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, mentre Jones è un tributo al rapper Nas che all’anagrafe è Nasir Jones, appunto, e che per Matteo è sempre stato grande fonte di ispirazione e modello da seguire sempre.

La sua prima uscita discografica è stata ‘Funky Shit vol.1’ nel 2013, partecipa e vince a molti live-contest in tutta Italia, fino ad arrivare al ‘One Shot Game’ targato Honiro Label che lo vede vincitore e premiato con una Honiro Exxclusive e la firma del contratto con l’etichetta romana. Dopo l’uscita di ‘Oro Nero’ – primo mixtape targato Honiro – che lo fa scoprire al grande pubblico, intraprende una strada da indipendente, staccandosi dalla label romana e facendosi strada mostrando tutta la tecnica di cui è in possesso grazie a una serie di freestyle racchiusi in un mixtape dal titolo ‘Gratta e vinci’. A fine 2016 esce il gratuito ‘Chic Nisello’, mixtape di 16 tracce, interamente autoprodotto che vanta collaborazioni importanti come quella di Emis Killa e Nitro e che totalizza 200mila download in pochi giorni. A inizio 2017, Vegas Jones fa uscire il video di ‘Trankilo’ – brano che si trova in ‘Chic Nisello’ – che ha totalizzato oltre 9 milioni di visualizzazioni su Youtube e che ha permesso al rapper di conquistare il primo Disco d’Oro della sua carriera, aprendogli anche le porte della Universal. A fine 2017 sia ‘Trankio’, sia ‘Yankee Candle’ sono certificati Disco di Platino, mentre quest’anno ha già ottenuto il Disco d’Oro con ‘Aifon’ e ‘Italieno’. Un successo in crescita che è testimoniato anche dai dati di vendita di ‘Bellaria’, appena uscito e già ai vertici delle classifiche.