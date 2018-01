Il rapper Vacca venerdì a Lucca allo Sky Stone & Songs

LUCCA – L’inizio dell’anno è anche il momento dell’uscita di molti dischi e, quindi, di appuntamenti con gli artisti allo Sky Stone & Songs. Questa volta tocca a Vacca, rapper italiano che da anni ha deciso di trasferirsi nella calda Giamaica, ma che continua a cantare in italiano. Vacca – che torna a Lucca dopo essere già stato nella nostra città nel 2015 – sarà allo Sky Stone & Songs per presentare ‘Don’ e incontrare i fans, venerdì 26 gennaio a partire dalle 15:30.

Vacca, al secolo Alessandro Vacca, classe 1979, è nato a Cagliari, ma è cresciuto a Milano, nel centro storico, per poi trasferirsi nel quartiere di Quarto Oggiaro. Si è fatto strada nella scena milanese come rapper e, in questo periodo, ha militato nella 50 Mc’s Crew e ha patecipato al tour di Frankie hi-nrg mc. Il suo album di esordio è del 2004, dove si sente già la sua propensione per il reggae e che vede la collaborazione di rapper come Jack La Furia o Jack The Smoker.

Negli anni seguenti collabora con Fabri Fibra, diventandone il suo braccio destro. A inizio 2017 ha pubblicato un video ‘Zero punto zero’ nel quale si è tagliato i lunghissimi dread che si faceva crescere da 15 anni: il brano annuncia quello che sarà ‘Don’ – uscito in questi giorni – e, cioè, una rottura con il vecchio stile di musica e l’inizio di un nuovo capitolo per il rapper, che si sposta maggiormente verso il Trap. ‘Don’ si compone di 11 tracce e all’interno si trovano diverse collaborazioni che vanno, tra gli altri, da Inoki e Dium, da Giaime, Jamil e Amill Leonardo.