Il Psi di Lucca ringrazia Riccardo Nencini

LUCCA – La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano vuole ringraziare pubblicamente Riccardo Nencini, Segretario Nazionale del PSI e Vice Ministro ai Trasporti ed Infrastrutture nei Governi Renzi e Gentiloni per la sua instancabile opera sviluppatasi dal 28 Febbraio 2014 ad ora per lo sviluppo economico e sociale dell’intera Provincia di Lucca. Il raddoppio della ferrovia da Pistoia a Lucca con tutta una serie di opere pubbliche inerenti al progetto, gli Assi Viari della Piana di Lucca, i lavori ferroviari sulla ferrovia Lucca Aulla, il finanziamento dei lavori per nuove case a Pontetetto Lucca ed inoltre il finanziamento recente di quattro milioni e mezzo di euro per nuovi interventi su opere pubbliche per il Comune di Castelnuovo Garfagnana sono degli esempi tangibili del suo impegno per i nostri territori. In tutto questo tempo egli è sempre stato a disposizione degli Amministratori locali della nostra Provincia e di tutta la popolazione locale. Un grande impegno che gli viene riconosciuto da tutti . Non c’è dubbio.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA