Il prossimo fine settimana a Massarosa sarà all’insegna dell’agricoltura

MASSAROSA – Sarà un fine settimana dedicato all’agricoltura, al florovivaismo, alla scoperta degli animali da cortile e da allevamento. Sabato 14 e domenica 15 aprile torna infatti una delle manifestazioni più longeve della Versilia: la Mostra Agrozootecnica Ambiente e Turismo.

«Due giorni in cui – dichiara il sindaco Franco Mungai – floricoltura, enogastronomia, artigianato e animali da allevamento, animeranno l’area attorno alla piscina comunale e nel Parco di Nassyria».

«Tra le novità di quest’anno –aggiunge l’assessore all’agricoltura Mariano Donati – due speciali appuntamenti con la nostra storia attraverso la mostra fotografica Massarosa ieri e oggi, realizzata dagli studenti all’interno della scuola Maurizio Pellegrini e la mostra fotografica C’era una volta l’Apice, storia di una grande e fiorente azienda che ha segnato la storia di questo territorio».

Domenica 15 ci sarà uno spazio dedicato alla salute della vista con numerosi screening gratuiti, grazie alla collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca e l’Agenzia regionale per la prevenzione della cecità.

Non mancherà il tradizionale appuntamento con la Mostra Cuniversilia, unica nel centro Italia, con presenza di pregiati conigli da allevamento, gestita e coordinata direttamente dalla Associazione Regionale Allevatori e il graditissimo ritorno, per la gioia dei bambini, degli alpaca che l’allevamento Alpaca del Fatonero, metterà a disposizione nella giornata di domenica .

Anche per questa edizione grande spazio per le attività sportive e per la danza con esibizioni che si terranno nel parco di Nassyria, sia sabato per le attività sportive che domenica pomeriggio per la danza.

La manifestazione si concluderà domenica con il tradizionale concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Massarosa e la premiazione degli allevatori in mostra al Cuniversilia.