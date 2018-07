Il professor Tomei scrive una lettera aperta e racconta la vicenda che lo ha visto protagonista

Alla fine di una penosa vicenda, tanto lunga quanto inutile e assolutamente evitabile se fosse stata gestita da persone in grado di farlo, come il loro mestiere esige. Data la destinazione pubblica di questo racconto, non potrò fare riferimenti nominali, cosa che farò in privata sede e, come facilmente immaginabile, una grande schiera di persone conosce tanti e tanti altri dettagli, tutti testimoniabili o documentati su atti ufficiali. Io sono quell’insegnante di musica che negli ultimi tre anni quasi e mezzo è talvolta apparso sui giornali e che ora (dopo che le cose sono andate secondo giustizia grazie all’intervento di ben due giudici – Dott. Nerucci e Aracri – che hanno abbattuto l’insulso e ottuso accanimento accusatorio del p.m.) vuole rendere noto all’opinione pubblica cosa può accadere a un docente, e sarebbe interessante guardare i vari filmati abusivamente messi in rete dai ragazzi. Per questo ho chiesto accoglienza ai giornali, cui fa spesso gola la fase di accusa (talvolta giustamente motivata, come in vicende recentemente accadute in alcuni istituti per l’infanzia). Vorrei quindi raccontare la mia assurda vicenda, nata a seguito di una denuncia fatta da una dirigente scolastica sulla base della dichiarazione di un’insegnante di matematica che raccolse, nel lontano dicembre 2014, le voci di alcune alunne di una terza che riferivano del “comportamento strano che un insegnante (il sottoscritto) ha con noi… ci guarda nelle parti intime [!]… se ci si alza per andare al bagno ci guarda posteriormente (dalla cattedra)… mi ha appoggiato una mano sulla spalla… mi ha toccato un fianco… una volta, in classe, ha detto la parola “culone”… E via ancora un po’ su questa falsariga, più un’altra cosa, ampiamente smantellata con tanto di testimonianze, tanto incredibile che anche uno stupido non ci avrebbe creduto! E intanto la lezione di matematica piano piano se ne andava……….. Per ben 3 volte viene riportato su quella vergognosa relazione che tutte le alunne confermano ciò che qualcuna diceva. Falsità, come sarebbe poi emerso dalle voci di buona parte della classe. La scandalosa relazione conclude testualmente così: “Le alunne si dimostravano irritate, infastidite ed offese nella loro intimità”. Tanto irritate, infastidite ed offese, che la sera dopo (20 dicembre 2014) erano tutte con me a fare un concerto di Natale, organizzato extra-scolasticamente su loro richiesta, con la partecipazione volontaria di alunni anche di altre classi, di mia figlia e mia moglie (cantante), oltre a una genitrice che mi aveva manifestato il piacere di partecipare. Il concerto era fatto anche in collaborazione di un altro musicista esterno alla scuola, il Maestro Pierallini. I fatti narrati di cui sopra sarebbero avvenuti o in classe, o in questo contesto, quindi sempre nel grande gruppo. Tanto irritate, infastidite ed offese che accettarono con entusiasmo di replicare la sera dopo per un concerto di beneficenza richiestoci poco prima dalla parrocchia di S. Cassiano a Vico. Finiti i concerti, scambi di auguri e saluti per le vacanze di Natale. Il 9 gennaio 2015 – l’allora provveditore, dott. Bacaloni, mi raggiunse telefonicamente annunciandomi cose gravi a mio carico. Costernato e assolutamente ignaro di cosa si trattasse, dopo essere passato dalla dirigenza della scuola a firmare la notifica dell’atto e trattato – pure nel silenzio – come il più abietto dei delinquenti, mi recai in provveditorato, dove lessi l’incredibile dichiarazione a firma dell’insegnante sopra menzionata. Dopo lo sconcerto, mi consultai con i colleghi che nulla sapevano e con stupore apprendevano da me la faccenda. Dagli alunni, nessuno di loro avrebbe mai saputo nulla fino a maggio! Ma anche i genitori sapranno mai nulla fino a che, agli ultimi colloqui di aprile, quando venivano a ringraziare per il triennio e rinnovare le congratulazioni per il concerto, misi tutti al corrente dei fatti. Risultato: sorpresi, dispiaciuti e irritati per essere stati tenuti all’oscuro dell’assurda faccenda, che nel frattempo aveva raggiunto la Procura della Repubblica, ove si era messo in moto il “tritacarne”. Tornando ai primi di gennaio 2015, chiaramente dovetti rivolgermi ad avvocati per essere poi sentito ufficialmente dal Bacaloni il quale, sulla base della sola narrazione di un’insegnante a una preside, ha pensato bene di infliggermi 11 giorni di sospensione! E questo senza chiedere una relazione probante, ma basandosi molto, come mi specificò, sul fatto che tutte le alunne confermavano. E se anche fosse stato vero, mi stupisce che chi lavora in questo settore, pur nelle medio-alte sfere, non conosca queste banali dinamiche della classe, secondo cui i ragazzi solidarizzano con i compagni. Chi fra loro fosse di diverso orientamento, normalmente preferisce l’omertà all’andare contro al gruppo. A questo riguardo vorrei aprire una parentesi facendo riferimento all’odioso recente fatto dell’ITC: benissimo che ci sia stato l’illecito filmato, in assenza del quale il povero professore si sarebbe trovato probabilmente una classe di alunni che avrebbe negato o ridimensionato l’accaduto (omertosi a parte) e, triste a dirsi, avrebbero avuto loro la credibilità: sono in tanti! Pazzesco! E quante situazioni non filmate avvengono nel chiuso di una classe e sempre più sono quelli che vorrebbero le telecamere. Io sarei fra quelli. Tornando al gennaio 2015, rientrati dalle vacanze, rientro con circospezione in quella classe e mi attendo un clima teso. E invece? … “Prof, come sono andate le vacanze? Cosa ha fatto?..” e via dicendo nella assoluta normalità! Le alunne hanno continuato ad avere il comportamento di sempre nei miei confronti, durante la ricreazione del mercoledì in cui ero lì di sorveglianza, si muovevano tranquillamente per l’aula, sostando senza alcuna remora davanti alla cattedra o appoggiate di spalle ad essa, ove sostavo per tutto il tempo, senza timore del fatto che i loro fondoschiena potessero essere oggetto della mia osservazione… In realtà non pensavano proprio più a quelle cose dette in quell’ora e in quell’ora concluse. Alcuni alunni molto seri e attendibili hanno riferito poi che le esternazioni ai miei danni erano un pretesto per perdere l’ora di matematica e forse un’interrogazione. Strategia che tutti noi, insegnanti esperti e non stupidi, ben conosciamo e a cui diamo esito breve. Mi fanno notare persone del settore (avvocati, psicologi) quello che tutti dovremmo comunque sapere, cioè che in presenza di “reale turbamento” e di reali fatti, le cose vengono riferite (e non sempre) con molto riserbo, a tu per tu con la persona con cui si ha massima confidenza (generalmente, nella scuola, con l’insegnante di lettere), talvolta accennate in un tema… non certo sbandierate platealmente di fronte a tutti! Poi mi chiedo: perché proprio e solo con quella di matematica, che il precedente anno scolastico in occasione di un analogo concerto natalizio, dopo avermi concesso per un breve momento della sua lezione un gruppo di alunni proprio di quella classe per fare una prova, disse a coloro che non partecipavano – e quindi erano rimasti in classe – che li avrebbe gratificati con una nota positiva (!!!). Incredibile ma vero. I ragazzi si mostrarono giustamente contrariati verso la professoressa, ma feci sì da smorzare la faccenda (peraltro grave nell’ottica della collaborazione e del rapporto fra colleghi e nei confronti degli alunni stessi), che potrebbe aver loro trasmesso anche un errato messaggio educativo. Altra cosa grave all’inizio della vicenda, il suggerimento della professoressa di matematica agli alunni di non parlarne con altri insegnanti e in particolare con quella d’Italiano, in quanto “amica” del professore e pertanto “complice”… Nel febbraio 2015 l’insegnante in questione si è permessa addirittura di dire “coram populo” agli alunni di aver riferito tutto alla dirigente, la quale ha preso provvedimenti disciplinari contro il professore, che probabilmente finirà anche in tribunale! Sollecitando gli alunni di farlo presente in casa. Faccio notare che la faccenda era segretata e sotto protocollo riservato. Non credo che quanto detto in quest’occasione sia tanto legale… Fatto fu che le alunne in questione non riferirono mai niente in casa propria. Altri invece, disturbati da tale atteggiamento, raccontarono ai propri genitori i quali poi informarono me, sempre pronti a testimoniare! Come tutto ciò che è stato fino qui da me scritto è testimoniabile da molti genitori e alunni onesti. A marzo 2015 le alunne “turbate, offese nella loro intimità ecc.” e in particolare proprio quelle in quanto leader nella classe, mi chiedevano e richiedevano accoratamente di far loro da accompagnatore alla gita di tre giorni! La cosa è nota a tutti gli alunni, ai genitori e agli insegnanti. Che turbamento! Essendo ripresa al rientro dalle vacanze natalizie l’attività corale, curata poi dal solo prof. Pierallini, alcune alunne di quelle “offese nella loro intimità” mi chiesero perché non erano state avvisate della ripresa delle prove… Chiunque di buon senso, tragga le ovvie considerazioni. A maggio 2015 poi, cogliendo tutti di sorpresa, ci furono da parte della questura gli interrogatori di queste alunne le quali, resesi conto di dove era sconfinato ciò che per loro era stato un teatrino del momento, si esternarono finalmente con l’insegnante di lettere, mostrandosi affrante fino alle lacrime per il male provocato, cosa che non era loro intenzione, come dichiarato anche nei loro messaggi su whatsapp, in possesso poi di qualche genitore, in cui si risentono anche del fatto che l’insegnante di matematica fosse andata a relazionare tutto quanto alla preside. Al tempo stesso, la professoressa di matematica convocava in un’aula e in privato 4 alunne prossime all’interrogatorio, rientrate poi in classe all’ora d’Italiano alquanto turbate, addirittura sconvolte, dicendo ai compagni che gli era stato intimato il silenzio. Plagio? Credo che non sia contemplato nei codici della “legalità”. Lasciamo stare i termini “onestà” e “moralità” – alieni ad alcune persone… – che però in un’istituzione educativa e formativa dovrebbero avere la priorità assoluta anche sulla legalità. Tutto ciò che è stato fino qui da me scritto è testimoniabile da genitori e alunni onesti e di riconosciuto spessore morale. Meno onesta quell’alunna, definita anche dai compagni “contaballe e mitomane”, caratteristiche emerse in varie altre occasioni nella vita di classe e fuori, che – sostenuto l’interrogatorio in questura – confessa apertamente al giro di compagne su Whatsapp di aver mentito anche in quella sede. Questa conversazione è disponibile agli atti. Se forse la signora Polino avesse spinto un tantino più in là le sue “indagini”, e avesse acquisito tutta questa messe d’informazioni, forse… sarebbe giunta ad altre conclusioni, diverse senz’altro dal 609 bis! In compenso però mi sono accorto di avere una grande solidarietà da parte di tantissimi alunni e famiglie, che mi hanno inondato di e-mail, chiamate e messaggi, essendosi passati il mio numero e indirizzo, cosa che a me va benissimo, non avendo io quelle assurde fisime! Inviti alle cene di fine anno scolastico e omaggi. Saputo della vicenda e dove era avvenuta, una scuola della piana in toto mi ha manifestato grande solidarietà. Dimenticavo, in primis i miei ex colleghi, che da una vita mi conoscono, mi hanno esternato sempre una calda solidarietà. Ci si chiederà perché sono trascorsi oltre 3 anni fra inizio e conclusione di quest’assurdità. Ciò è dipeso dalla deprecabile attività del p.m. incaricato (credo perché collegato al progetto MiRiAM), nella persona della dottoressa Sara Polino, contro cui ho fatto un doveroso esposto disciplinare alle varie autorità competenti. Indagini parziali che tengono conto solo delle dichiarazioni di quel gruppetto di alunne. Perché non sentire tutti? Perché non arrivare a sapere quelle cose che ho sopra riportato e che sono alquanto eloquenti. Perché chiedere l’incidente probatorio solo sul finire del 2016, cioè quasi 2 anni dopo i presunti fatti! E soprattutto con accuse formulate appellandosi all’art. 609 bis del c.p. (violenza sessuale!). Con un’accusa del genere, oltretutto, nessuno mi ha mai tolto dal contatto con potenziali vittime! Questa è stata la conduzione del p.m. Oculatamente il G.i.p. (Dott. Nerucci) ha rigettato la richiesta di incidente probatorio con chiare argomentazioni. Cosa avrebbe dovuto quindi fare a questo punto il p.m.? Chiunque addetto ai lavori risponde: archiviazione. No! La Polino fa trascorrere altri mesi di assoluta inerzia per poi chiedere nuovamente il rinvio a giudizio! A fine febbraio 2018 viene fissata l’udienza preliminare, nominato il G.u.p. (dott.ssa Aracri) il quale, preso possesso degli atti e di fondamentali testimonianze, non ha avuto dubbi: I FATTI NON SUSSISTONO. Irriducibile anche in questa occasione, la Polino era uscita dalla sua stanza per portarsi in aula e reiterare la richiesta di rinvio a giudizio! Tre anni vissuti nell’angoscia, subendo anche umiliazioni che non sto qui a raccontare tutte, nel sapere che ci sono genitori in ansia perché la figlia è capitata nella classe del “professore”, quindi a chiedere comprensibilmente informazioni sul mio conto ad altri insegnanti e via dicendo. Dubbi e timori poi sempre dissolti con la conoscenza diretta di me. Fatto è che, grazie all’operato di certe persone (e non mi riferisco a quel gruppetto di alunne che credo si siano rese conto della stupidaggine fatta a suo tempo), oggi sono molto in difficoltà a svolgere serenamente il mio difficile e delicato incarico e non so cosa sarà del mio futuro lavorativo. Il cieco terrorismo sparso così da chi incompetente e che dovrebbe essere rimosso dai certi incarichi, porta a livelli tali di psicosi che una genitrice (mi racconta un collega) voleva denunciare l’insegnante di violino perché quando la figlia faceva lezione, egli le “toccava la spalla” (chiaramente per motivi di postura sullo strumento), o quell’altra che addirittura ritira la figlia dal corso di danza perché l’istruttrice le appoggiava la mano sul fondoschiena (per gli stessi motivi di sopra). E qui si raschia sul fondo del barile della stupidità! Lo scorso anno, in una classe prima, mi sono trovato nel frangente in cui una bambina con problemi di diabete stava entrando in crisi e mi chiedeva di uscire, bianca in volto e traballante. Cerco subito una bidella, ma sul momento non la trovo al piano. Cosa faccio?… La sorreggo e rischio l’aggressione di MiRiAM, o la lascio andare in terra e vengo accusato di omissione di soccorso? Che la signora Polino dia un prezioso suggerimento. Ora, oltre un profondo segno psicologico, mi trovo anche con una notevole decurtazione economica, consistente nel maltolto del frettoloso dott. Bacaloni (che dopo un recente scambio di email avrei voluto incontrare, ma pare essersi defilato) e spese legali. Ho fatto richiesta di rimborso che, dopo il ricorso al giudice del lavoro, potrebbe andare fra un paio di anni. Per il recupero delle spese legali, il Miur si farà vivo fra almeno 10 anni. Caro Ministero, tanto sollecito nel togliere, quanto… Chiaramente in casi come questi, i costi ricadono sul cittadino e quanto tempo, denaro ed energie sono stati sottratti alle reali necessità degli inquirenti! Complimenti a chi ha così competentemente lavorato! Colgo ora qui l’occasione per ringraziare e congratularmi per l’operato e la puntuale assistenza dell’avvocato Laura Silvestri, della dottoressa Donatella Buonriposi che ha preso a cuore il mio caso e mi ha agevolato lo spostamento sulla efficientissima scuola Chelini, ove tuttora insegno e ho la fortuna di lavorare a contatto col dottor Giovanni Testa, finalmente un Dirigente, di grande spessore umano e sempre collaborativo. Con lui ho potuto riprendere anche gli scambi musicali in seno al gemellaggio, a cui avevo dovuto rinunciare nella precedente situazione lavorativa in quanto vista questa attività di cattivo occhio, cosa che aveva lasciato esterrefatte tutte le autorità delle città gemelle. Ringrazio sentitamente l’Ispettrice Giulia Rao, la quale si è manifestata sempre molto cordiale e comprensiva sulla mia situazione e mi complimento per il suo intuito professionale, di cui altre persone – come visto – difettano totalmente. In conclusione, il mio ringraziamento va alle redazioni dei giornali che mi hanno ospitato, permettendo così una fedele informazione.

Marco Tomei