Il professor Doyle dal MIT di Boston alla Scuola IMT per parlare del futuro del sistema sanitario

LUCCA – In una fase storica di contenimento della spesa pubblica (spending review), di aumento dell’età media della popolazione, di rapido cambiamento tecnologico e di crescente concorrenza tra pubblico e privato, la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari sono costantemente messi alla prova. In questo scenario, un fattore chiave di miglioramento delle performance è rappresentato dalla qualità del capitale umano e in particolare del management sanitario. Di questo si parlerà martedì 12 giugno alle 10 alla Scuola IMT (auditorium Cappella Guinigi) nell’ambito del seminario “La misurazione della performance in ambito sanitario”, promosso dalla Scuola insieme al laboratorio Management e Sanità (MeS) e all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Grazie all’integrazione di dati e di informazioni sui costi e la qualità dei servizi erogati, gli studiosi e gli esperti di settore dispongono oggi di una rappresentazione sempre più fedele e dettagliata delle performance in ambito sanitario. Il workshop mette a confronto alcuni dei massimi esperti sulla valutazione della qualità e delle performance in ambito sanitario, in Italia e negli Stati Uniti.

L’incontro, che fa parte di Open IMT, eventi organizzati dalla Scuola e rivolti al pubblico, vedrà infatti la partecipazione di Joseph Doyle, professore di Management alla Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, Sabina Nuti, professoressa di Economia e Gestione delle imprese e responsabile del Laboratorio Management e Sanità alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Massimo Riccaboni, professore di Economia alla Scuola IMT Alti Studi Lucca e membro del Comitato Prezzi e Rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Dopo i saluti di apertura e l’introduzione del direttore della Scuola, Pietro Pietrini, il professor Doyle affronterà il tema della misurazione dei ritorni in ambito sanitario. La professoressa Nuti parlerà dell’analisi legata alla demografia con un intervento dal titolo “La misurazione della performance nel sistema sanitario italiano: la prospettiva della popolazione”. Chiuderà gli interventi il professor Riccaboni con “L’impatto dell’innovazione farmaceutica in ambito sanitario”.

Il workshop, che si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea, è aperto al pubblico. Per informazioni tel. 0583 4326 606/542/543 o commev@nullimtlucca.it