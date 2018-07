Il professor Casini nominato presidente della Società internazionale di diritto pubblica

LUCCA – Un nuovo riconoscimento per i docenti della Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Lorenzo Casini, professore ordinario di Diritto amministrativo a IMT, già consigliere giuridico del ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini e tra gli autori della riforma del sistema museale che ha aperto ai direttori stranieri, è stato nominato Presidente della International Society of Public Law (ICON-S), per il periodo 2018-2021, insieme alla collega australiana Rosalind Dixon.

ICON-S, di cui il professor Casini è stato in precedenza Segretario generale, è la società internazionale formata da migliaia di studiosi di diritto pubblico, provenienti da oltre settanta Paesi. La nomina è stata ufficializzata il 28 giugno scorso a Hong Kong, durante la conferenza annuale dell’associazione.

Casini, classe 1976, dal 2002 al 2015 ha insegnato diritto amministrativo, diritto urbanistico e diritto dei beni culturali nella Università di Roma Sapienza, dove è stato professore associato (2012-2015) e ricercatore (2006-2012). Dal gennaio 2008 al giugno 2009 è stato Research Fellow presso l’”Institute for International Law and Justice (IILJ)” della New York University (NYU) School of Law, nell’ambito del Global Administrative Law Project. Nel 2013 è stato Hauser Global Research Fellow e Mauro Cappelletti Global Fellow in Comparative Law, sempre presso NYU. Dall’aprile 2014 al maggio 2018 è stato Consigliere giuridico del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo. Dal 2009 al 2014 è stato assistente di studio del Giudice Sabino Cassese, presso la Corte costituzionale della Repubblica italiana.

Nel dicembre del 2015 è stato chiamato a ricoprire la Cattedra di Diritto Amministrativo per la tutela del patrimonio culturale bandita presso la Scuola IMT Alti Studi ed intitolata alla memoria di Carlo Ludovico Ragghianti.