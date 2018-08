Il primo soccorso insegnato dalla Cri nei bagni di Viareggio

VIAREGGIO – La Croce Rossa Italiana del comitato Viareggio – Versilia con l’importante patrocinio dell’Associazione balneari di Viareggio e con la disponibilità della locale Guardia Costiera, presso i bagni Ester e Aretusa e a seguire, nelle prossime settimane, in numerosi altri stabilimenti balneari di Viareggio (Martinelli, Caterina, Zara, La salute, ecc), organizza corsi di primo soccorso in mare per i villeggianti e cittadini.

Alla bella e originale iniziativa è stato dato il suggestivo nome di “prevenzione tra le onde 2.0”.

Per chiunque lo desideri personale addestrato terrà lezioni, teoriche e pratiche, su manovre di rianimazione su adulto e bambino, in quest’ultimo caso con particolare riferimento a manovre salvavita di disostruzione pediatrica. Manovre che, purtroppo, anche recentemente sono balzate all’onore delle cronache per il decesso di un bambino che aveva ingerito un apparentemente innocuo pezzetto di un giocattolo.

Per i più piccoli ci sarà il trucca-bimbi ed un insegnamento, che da gioco vuol divenire importante addestramento, alla chiamata del 118.